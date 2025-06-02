Вышел первый тизер-трейлер продолжения сериала "Постучись в мою дверь в Москве"

Съемки второго сезона романтического сериала "Постучись в мою дверь в Москве" в самом разгаре. Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатры Okko и PREMIER показали первый тизер-трейлер нового сезона.

Напомним, в новом сезоне вместо Никиты Волкова роль Сергея Градского ("русского Серкана Болата") играет Кирилл Дыцевич. Сменив актера, создатели сериала не стали пытаться сделать вид, что так все и было, а забавно обыграли "новый имидж", подмигнув зрителям, которые часто болезненно воспринимают такие "трансформации". Собственно, на этом и строится опубликованный ролик.

Спустя месяц после событий финала первого сезона Саша Гордеева (тут без изменений, ее играет Лиана Гриба) возвращается в компанию "Стиллард" и пытается начать все заново, несмотря на предательство Градского. Он же полон решимости доказать, что готов на все ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

Зрителям обещают немало сюжетных поворотов, отличных от турецкой версии сериала и адаптированных под российскую аудиторию. Всего планируется 60 новых эпизодов по 45 минут.

В ролях: Влад Соколовский, Екатерина Волкова ("Воронины"), Игорь Жижикин ("Положение вещей"), Алика Смехова ("Одна дома"), Антонина Паперная, Александра Тулинова ("Город тайн"), Юлия Серина, Екатерина Шумакова ("Замаячный"), Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова ("Неверные"), Илья Антоненко ("Русский рейд"), Каролина Койцан, Константин Белошапка ("Бывшая"), Джулия Аммади ("Успешный") и другие.