Опубликован трейлер фильма «Качели»

Трейлер фильма «Качели» обнародовала 2 июня 2025 года кинокомпания «НМГ Кинопрокат». Главные роли в комедии режиссера Павла Тимофеева исполнили Александра Бортич, Риналь Мухаметов, Маруся Фомина, Александр Алябьев, Ольга Лерман, Гоша Токаев, Надежда Игошина, Иван Фоминов, Дарья Котрелева, Иван Шаповалов и другие.

© Кадр из трейлера

По сюжету, трое друзей детства случайно встречают старого приятеля Веню, которого не видели 8 лет. Товарищи отправляются в настоящий отрыв, и веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придётся спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки.

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В российский прокат «Качели» выйдут 26 июня.