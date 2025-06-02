Российские онлайн-кинотеатры могут поменять форматы подписки

Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры стали зарабатывать больше за счет роста числа подписок, рекламы и снижения количества новинок. Мировые видеосервисы сократили выпуск оригинальных фильмов и сериалов почти на треть. Эксперты отмечают, что в будущем могут появиться новые форматы подписки из-за смены зрительского интереса.

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По данным исследовательской компании Digital i, количество оригинальных проектов на мировых стриминговых платформах снизилось почти на треть. Аналитики указывают на то, что пользователи теряют интерес к новому контенту - сейчас наиболее популярными становятся продолжения в форматах новых сезонов или частей. Это говорит о том, что зрители предпочитают "ностальгический" контент: все чаще пользователи пересматривают старые истории вместо новинок.

Также заметна разница вовлеченности в сериалы с разной продолжительностью: 48% пользователей готовы полностью посмотреть проект, если в нем от трех до шести эпизодов. Более крупные сериалы - от 11 до 15 эпизодов - в среднем смотрят полностью только 26% пользователей.

«Российский рынок стримингов во многом повторяет тенденции американского, но с некоторым запозданием. И на Западе, и у нас растет число подписчиков - это позитивно. Везде присутствует сильная конкуренция, которая создает разнообразие и сдерживает цены. Но ориентироваться в подписках людям становится сложнее. Общим становится тренд на сокращение объема нового контента. Сервисы увидели, что лучше работает не количество, а качество и маркетинг»‎, — отмечает директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Он указывает, что сегодня сервисы не видят смысла снимать двадцать сериалов, если подписчик успевает за год посмотреть максимум десять. При этом проекты должны хорошо восприниматься аудиторией, их надо рекламировать, чтобы зрители понимали, ради чего им нужно оформить или продлить подписку.

«В этом году, по данным Telecom Daily, количество выпускаемого контента будет выше, а цены на услуги будут расти. Подобные примеры уже произошли в Европе и США. Число новинок сократилось, а за счет рекламы и высокой стоимости подписки компании получают увеличение выручки»‎, — рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией Яндекса, указывает, что тенденции, о которых пишут мировые СМИ, давно прослеживаются на российском рынке. Подписчики онлайн-кинотеатров все чаще смотрят спортивные передачи, телевизионные сериалы и телеканалы. Такой тренд вместе с библиотекой контента на стриминге обеспечивает приток аудитории и дохода.

«Общий контентный каталог у нас не уменьшился, при этом расширилась линейка трансляций в разделе спорта, и его месячная аудитория достигла 2,3 млн подписчиков»‎, — рассказала Болецкая.

По данным "Яндекса", также растет потребление телеконтента: суммарная аудитория подписчиков и пользователей, которые смотрят федеральные телеканалы без подписки, превышает 6,2 млн в месяц. Глобальные игроки фиксируют похожую тенденцию, вкладываясь в покупку прав на телеконтент и спортивные мероприятия, активнее развивая в продукте трансляции и потоковое вещание.

Алексей Бырдин добавляет, что российские сервисы, в отличие от американских, еще не прошли этап сильного подорожания подписок. Цены на основные мировые стриминговые сервисы за несколько лет выросли почти вдвое. Этот рост компенсировался появлением более дешевых подписок с рекламой. В России подобная практика ожидается в ближайшие два-три года.