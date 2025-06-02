Раскрыта дата выхода фильма «Расплата 2» в онлайне

Компания Amazon раскрыла дату выхода фильма «Расплата 2» в цифровых сервисах. Криминальная драма появится в онлайн-кинотеатре Prime Video уже 5 июня.

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Видео доступно во VK-группе «Кинобро». Права на видео принадлежат Amazon.

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Таким образом, боевик доберётся до стримингов спустя 45 суток после выхода в кинотеатрах. За этот период лента заработала чуть больше $ 100 млн — это примерно в полтора раза меньше сборов первой части.

«Расплата 2» рассказывает новую историю из жизни Кристиана Вольфа, бухгалтера-аутиста, который отмывает деньги для самых опасных преступников в мире. Во второй части герой помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство — для этого он заручается поддержкой своего брата Брэкстона.

Вместе с Беном Аффлеком в ленте также снялись Джон Бернтал («Каратель»), Дж. К. Симмонс («Человек-паук») и Синтия Аддай-Робинсон («Стартрек: Возмездие»). Режиссёром выступил Гэвин О’Коннор, он снимал первую часть серии.