В каком порядке смотреть сериалы «Кухня» и «Отель "Элеон"»: полная хронология «кухонной» франшизы

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В 2012 году на телеканале СТС стартовал сериал «Кухня» — изобретательная комедия о жизни работников столичного ресторана «Клод Моне». Шоу настолько понравилось зрителям, что легло в основу полноценной франшизы — в 2025 году «кухонная» киновселенная насчитывает пять сериалов (а это, между прочим, почти четыреста серий) и три полнометражных фильма. «Лента.ру» напоминает сюжет всех проектов серии и рассказывает, в каком порядке смотреть сериалы «Кухня», «Отель "Элеон"» и их спин-оффы.

В каком порядке нужно смотреть сериалы «Кухня» и «Отель "Элеон"»
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С чего начать знакомство с «кухонной» франшизой

Эта российская комедийная франшиза стартовала в 2012 году — тогда на экраны вышел сериал «Кухня» с Дмитрием Назаровым, Дмитрием Нагиевым, Марком Богатыревым и Еленой Подкаминской. В 2014-м сериал обзавелся первым полнометражным фильмом-продолжением под названием «Кухня в Париже». В 2016-м оригинальная «Кухня» закончилась, а на смену ей пришел новый сериал «Отель "Элеон"».

Фокус этой комедийной киновселенной постепенно сместился с ресторанной на отельную тематику. Если в оригинальном шоу главными героями были повара и официанты, то в «Отеле "Элеон"» и «Гранде» в центре сюжета оказались горничные, портье и другие сотрудники отельного бизнеса.

Зато формат шоу остался неизменным. Все проекты «кухонной» франшизы — это легкие ситкомы, в которых трудовые будни сотрудников переплетаются с любовными интригами.

Постепенно почти все персонажи сериала «Кухня» обрели свой хеппи-энд, а им на смену пришли новые амбициозные герои.

Какие проекты входят в «кухонную» франшизу

  • сериал «Кухня», 6 сезонов (с 2012 по 2016 год);
  • фильм «Кухня в Париже» (2014 год);
  • сериал «Отель "Элеон"», 3 сезона (с 2016 по 2017 год);
  • фильм «Кухня. Последняя битва» (2017 год);
  • сериал «Гранд», 5 сезонов (с 2018 по 2021 год);
  • сериал «#СеняФедя», 5 сезонов (с 2018 по 2022 год);
  • сериал «Кухня. Война за отель», 2 сезона (с 2019 по 2020 год);
  • фильм «Отель "Белград"» (2020 год).

Ниже кратко рассказываем о сюжете «Кухни» и всех ее спин-оффов — именно в этом порядке стоит смотреть франшизу, чтобы не запутаться в глобальном сюжете.

«Кухня» (с 1-го по 3-й сезон)

  • Когда выходили сезоны: с 2012 по 2014 год.
  • Сколько серий: 60.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.6.
  • В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие.
  • О чем это: парень по имени Макс устраивается на работу в один из лучших ресторанов Москвы и погружается в мир высокой кухни.

Молодой и амбициозный провинциал Максим Лавров (Марк Богатырев) приезжает в Москву. Он планирует покорить столицу и стать известным поваром. Первым делом Макс устраивается на работу в «Клод Моне» (Claude Monet) — один из лучших французских ресторанов города. Кухней здесь руководит талантливый, но очень вспыльчивый шеф Виктор Петрович Баринов (Дмитрий Назаров), а самим заведением владеет шоумен Дмитрий Нагиев (играет самого себя).

Работа в ресторане оказывается не совсем такой, как мечтал Макс. Суровый Шеф называет новичка Огузком и поручает ему грязную работу, остроумные коллеги Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) то и дело подшучивают над молодым поваром, а арт-директор ресторана Виктория Сергеевна (Елена Подкаминская) и вовсе пытается выгнать нового сотрудника с кухни. У обаятельной Вики есть все причины не любить Лаврова — перед тем, как устроиться на работу в «Клод Моне», Макс провел с ней ночь.

Почти все события сериала происходят на кухне или в зале «Клод Моне». В конце каждого эпизода Макс произносит монолог, в котором объясняет, чему его и его коллег научил прошедший день.

На протяжении первых трех сезонов Макс пытался построить отношения с Викой и помогал своему другу бармену Косте (Виктор Хориняк) завоевать сердце миловидной официантки Насти (Ольга Кузьмина).

Одновременно с этим Виктор Петрович соперничал с соседним рестораном Arcobaleno и, в частности, с его шеф-поваром Еленой (Марина Могилевская), а Нагиев чуть не потерял свой бизнес из-за бывшей жены Кристины (Мария Горбань). В третьем сезоне команда «Клод Моне» пополнилась еще одним поваром — дерзкой Катей (Валерия Федорович), старшей дочерью Шефа.

«Кухня в Париже» (фильм)

  • Когда вышел: 2014 год.
  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
  • Длительность: 1 час 46 минут.
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.8.
  • В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие.
  • О чем это: прямое продолжение третьего сезона «Кухни». Команда ресторана «Клод Моне» отправляется во Францию.

Столичный ресторан французской кухни переживает один из лучших периодов в своей истории: коллектив работает максимально слаженно, а от гостей нет отбоя. Скоро команду «Клода Моне» ждет еще одно важное событие: Макс и Вика планируют сыграть свадьбу в стенах ресторана.

Однако грандиозным планам не суждено сбыться — все из-за переговоров президентов России и Франции, которые должны пройти в заведении. Естественно, подготовка к столь масштабной встрече идет не по плану — в итоге сотрудникам «Клода Моне» приходится в срочном порядке искать новое место работы.

Повара и официанты под руководством Баринова и Нагиева отправляются в Париж.

Там Виктор Петрович встречает своего главного конкурента и, по совместительству, собственного отца — Петра Аркадьевича Баринова (Олег Табаков), который работает шефом в местном ресторане высокой кухни «Виктор» (Victor).

Тем временем у Максима и Вики снова проблемы в отношениях. За Викторией Сергеевной начинает ухаживать обаятельный француз Николя (Венсан Перес) — он явно хочет отбить у Лаврова невесту.

«Кухня» (с 4-го по 6-й сезон)

  • Когда выходили сезоны: с 2014 по 2016 год.
  • Сколько серий: 60.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.5.
  • В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Михаил Башкатов, Валерия Федорович и другие.
  • О чем это: Макс и Вика пытаются наладить семейную жизнь, Шефа увольняют из «Клода Моне», в сюжете появляется бывшая жена Баринова и друг Макса по имени Денис.

К четвертому сезону жизнь героев «Кухни» окончательно наладилась. Макс и Вика наконец-то стали мужем и женой, у Кости и Насти родился сын, а Виктор Петрович получил собственное телевизионное шоу.

Однако спокойствие оказывается недолгим. В Москву приезжает «брат» Макса по имени Денис (Михаил Башкатов) — он очень хочет закрепиться в столице и просит Лаврова устроить его в «Клод Моне». Макс помогает другу и разрешает ему пожить в их с Викой квартире — новоиспеченная жена от такого соседства не в восторге. Вскоре Дэн знакомится с дочерью Баринова Катей и влюбляется в нее.

Тем временем Нагиев увольняет Виктора Петровича и нанимает на работу нового шеф-повара — коварного Германа Михайловича (Игорь Верник). Баринов вынужденно начинает работать сушефом в ресторане Arcobaleno под руководством Елены. Вместе с ним в новое заведение переходит и его верный подчиненный Лева (Сергей Епишев).

В пятом сезоне команда «Клода Моне» навсегда покидает свой родной ресторан.

Их новым местом работы становится ресторан «Виктор» (Victor) при бутик-отеле «Элеон». Отелем владеет Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова) — бывшая жена Виктора Петровича. В сюжете появляются и другие герои: управляющий отелем Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) и сын олигарха Никита (Филипп Бледный), тоже влюбленный в Катю.

История Макса и Вики подошла к концу в пятом сезоне «Кухни». Главным героем следующего сезона стал Дэн, который хотел вернуть Катю.

Одновременно с этим Шеф пытался получить звезду «Мишлен», Михаил Джекович старался завоевать сердце Элеоноры Андреевны, а сушеф Лева строил отношения с девушкой мечты.

«Отель "Элеон"» (1-й и 2-й сезоны)

  • Когда выходили сезоны: с 2016 по 2017 год.
  • Сколько серий: 42.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.4.
  • В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие.
  • О чем это: личная жизнь и рабочие будни сотрудников столичного отеля «Элеон». Новые главные герои и узнаваемая атмосфера оригинальной «Кухни».

После того как «Виктор» получил звезду «Мишлен», Виктор Петрович вышел на заслуженную пенсию. Новым шеф-поваром ресторана стал Сеня, а его жена Марина (Анна Бегунова) получила должность бухгалтера.

Элеонора Андреевна, счастливо вышедшая замуж, устала от управления отелем и решила передать все дела своему племяннику Паше (Милош Бикович). Паша, внезапно превратившийся в начальника Павла Аркадьевича, не намерен самостоятельно заниматься бизнесом. Чтобы снять с себя ненужную ответственность, он нанимает опытного зарубежного управленца Софию Яновну (Екатерина Вилкова). Строгая женщина тут же начинает наводить в «Элеоне» свои порядки, чем выводит из себя предыдущего управляющего, Михаила Джековича.

Карьерные изменения ждут и других героев. Бывшая официантка Настя становится новым арт-директором ресторана «Виктор», а вот ее муж Костя так и остается барменом. А еще в отель устраивается горничная Даша (Диана Пожарская). Молодая девушка сразу же попадает в центр настоящего скандала — в одном из номером отеля она находит сумку с деньгами, которые принадлежат криминальному боссу.

«Кухня. Последняя битва» (фильм)

  • Когда вышел: 2017 год.
  • Режиссер: Антон Федотов.
  • Длительность: 1 час 50 минут.
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.3.
  • В главных ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Кирилл Ковбас и другие.
  • О чем это: Виктор Петрович Баринов возвращается в мир высокой кухни и вновь собирает свою команду.

Виктор Петрович вышел на пенсию, занимается пчеловодством, воспитывает свою любимую внучку Машу (Василиса Немцова) и не перестает мечтать о возобновлении карьеры повара. Судьба подкидывает Шефу возможность вернуться в мир кулинарии: в Сочи проходит Международный кулинарный чемпионат, и Виктор Петрович собирает свою команду профессионалов, чтобы принять в нем участие.

Ситуация осложняется после появления Ивана (Кирилл Ковбас) — талантливого хакера и внебрачного сына Баринова, который до сих пор обижен на отца.

Теперь от команды Шефа зависит не только свобода Ивана, но и судьба российско-китайских переговоров.

Одновременно с этим Иван пытается завязать отношения с поваром-француженкой Анной (Анфиса Черных), а Дмитрий Нагиев, который должен провести кулинарный чемпионат, спасается от абхазов, которые уже нашли шоумену жену.

«Отель "Элеон"» (3-й сезон)

  • Когда вышел сезон: 2017 год.
  • Сколько серий: 21.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезона на MyShows: 4.4.
  • В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие.
  • О чем это: Павел Аркадьевич вновь ухаживает за Софией Яновной, бывший портье Егор угрожает Даше, а у «Элеона» появляется новый владелец.

Жизнь в бутик-отеле «Элеон» продолжает идти своим чередом. Михаил Джекович и София Яновна пытаются наладить отношения, но в ситуацию вмешивается вернувшийся из Сербии Павел Аркадьевич. Бывший совладелец отеля начинает работать обычным портье в «Элеоне» и пытается вновь завоевать сердце возлюбленной. Вскоре Павел делает Софии предложение.

На кухню ресторана «Виктор» возвращается лучший друг Сени Федя. Правда, Сеня, который уже некоторое время занимает должность шеф-повара, недоволен, что друг не видит в нем начальника.

На связь с Дашей выходит портье Егор (Тимур Еремеев) — именно он похитил сумку с бандитскими деньгами в конце первого сезона. Одержимый жаждой наживы парень начинает манипулировать Дашей и ее близкими. А еще у отеля «Элеон» появляется новый совладелец — загадочный Петр Романов (Егор Корешков). Он оказывает Даше явные знаки внимания, потому что девушка напоминает ему бывшую жену.

«Гранд» (1-й сезон)

  • Когда вышел сезон: 2018 год.
  • Сколько серий: 21 + новогодний спецвыпуск.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезона на MyShows: 4.4.
  • В главных ролях: Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда и другие.
  • О чем это: продолжение «Отеля "Элеон"» с новыми и уже знакомыми героями.

Сюжет сериала стартует вскоре после финала третьего сезона «Отеля "Элеон"». София Яновна и Михаил Джекович снова вместе, но пытаются скрыть свои отношения от коллег. Петр Романов продает свою долю в отеле — новым совладельцем «Элеона» становится олигарх Лев Глебович Федотов (Александр Лыков). Эксцентричный и гиперактивный бизнесмен переименовывает «Элеон» в «Гранд Лион» (Grand Lion) и вносит смятение в ряды персонала.

Федотов планирует выкупить у Элеоноры Андреевны ее долю, однако незадолго до заключения сделки женщина попадает в авиакатастрофу и бесследно исчезает. В Россию возвращается Павел Аркадьевич — прямой наследник Элеоноры, который претендует на имущество своей тети.

Новой главной героиней становится дочь инженера дяди Бори (Владислав Ветров) — одного из ключевых героев «Отеля "Элеон"». Студентка Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) приезжает в столицу из Барнаула и устраивает на работу в обновленный «Гранд Лион». Она мечтает о собственном отеле, но пока вынуждена работать обычной прачкой и постепенно подниматься по карьерной лестнице.

«Отель "Белград"» (фильм)

  • Когда вышел: 2020 год.
  • Режиссер: Константин Статский.
  • Длительность: 1 час 47 минут.
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.1.
  • В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина и другие.
  • О чем это: сербские приключения бывшей горничной Даши и Павла из «Отеля "Элеон"».

После финала первого сезона сериала «Гранд» Павел Аркадьевич вновь возвращается в родную Сербию. Здесь у него есть все, что нужно для безбедной жизни: собственный пятизвездочный отель «Белград» и толпа симпатичных девушек вокруг. Паша без остановки пьет и кутит, пытаясь справиться с одиночеством.

Однажды расслабленная жизнь мажора меняется: он попадает в аварию и случайно портит ценную вещь, которая принадлежит мафиози-коллекционеру Душану (Любомир Бандович). Теперь влиятельный бандит хочет женить на Паше свою дочь Ведрану (Елизавета Орашанин) — и отказаться от этого предложения невозможно.

В процессе подготовки к свадьбе Паша встречает Дашу Канаеву, в которую был когда-то влюблен.

Оказывается, Даша развелась с Петром Романовым, приехала в Сербию и стала жертвой грабителя. Паша понимает, что его чувства к россиянке до сих пор не остыли — он готов на все, чтобы наконец стать счастливым.

«Гранд» (со 2-го по 5-й сезон)

  • Когда выходили сезоны: с 2019 по 2021 год.
  • Сколько серий: 85.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.3.
  • В главных ролях: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Александр Соколовский и другие.
  • О чем это: продолжение сериала «Гранд». София и Михаил наконец обретают семейное счастье, Лев Глебович открывает новый отель, а Ксюша получает повышение.

София Яновна наконец стала женой Михаила Джековича, забеременела и решила покинуть отель вместе с мужем. Лев Глебович назначил нового управляющего «Гранд Лионом» — Станислава Сырского (Семен Трескунов, признан Минюстом России иностранным агентом). Странные методы управленца-теоретика не нравятся коллективу отеля.

В третьем сезоне события переместились в загородный экоотель «Гранд», который открыл Лев Глебович. Одновременно с этим сериал покинули все герои, знакомые зрителям по оригинальной «Кухне»: Сеня, Федя, Костя, Настя и другие.

В загородном отеле появились новые сотрудники, в том числе врач Юрий Симонов (Александр Соколовский) и взбалмошная дочь Льва Глебовича Маргарита (Елизавета Кононова). Ксюша получила долгожданное повышение и стала управляющей обновленного «Гранда».

«#СеняФедя» (с 1-го по 5-й сезон)

  • Когда выходили сезоны: с 2018 по 2022 год.
  • Сколько серий: 74.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.1.
  • В главных ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Ирина Серова и другие.
  • О чем это: спин-офф о приключениях двух лучших друзей — поваров Сени и Феди.

После того как отелем «Гранд Лион» завладела бывшая жена Льва Глебовича Ольга (Ольга Филимонова), Сеня и Федя покинули ресторан «Виктор». Лучшие друзья решили, что больше не будут ни на кого работать — вместо этого они откроют свое дело.

Так в жизни Сени и Феди появился фудтрак «И рыба и мясо» — их собственная закусочная на колесах.

Теперь два неугомонных повара должны удержать бизнес на плаву и по возможности не влезть в долги. Параллельно с этим семьянин Сеня страдает от нападок своей хваткой жены Марины (Анна Бегунова), а бабник Федя — от нападок матери Светланы Петровны (Ирина Серова), которая мечтает женить неразумного сына.

«Кухня. Война за отель» (1-й и 2-й сезоны)

  • Когда выходили сезоны: с 2019 по 2020 год.
  • Сколько серий: 34.
  • Длительность одной серии: 25 минут.
  • Рейтинг сезонов на MyShows: 4.1.
  • В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович.
  • О чем это: Элеонора Андреевна открывает отель в Сочи, чтобы отомстить Нагиеву.

Элеонора Андреевна окончательно теряет свой московский бутик-отель — в произошедшем она винит Дмитрия Нагиева. Однако доказать, что за произошедшим стоит бывший муж, Элеонора не может. В итоге расстроенная женщина покидает Россию и переезжает на юг, где живет со своим молодым любовником.

У самого Нагиева дела идут не лучшим образом. Он задолжал внушительную сумму денег влиятельным мафиози. Чтобы вернуться к привычной роскошной жизни, шоумен планирует открыть «Курортище» — новый туристический комплекс в сочинской Красной Поляне.

Узнав о планах Нагиева, Элеонора решает отомстить бывшему мужу. Она открывает в Красной Поляне отель «Нью Элеон» (New Eleon), чтобы впоследствии продать его Нагиеву за очень большие деньги. На работу Элеонора приглашает свою дочь Катю, Михаила Джековича и еще одного бывшего мужа — Виктора Петровича Баринова. Также к команде New Eleon присоединяется портье Саша (Владислав Ценев) и техник Варвара (Мария Ульянова), которая считает Нагиева своим биологическим отцом.

Нагиев открывает собственное казино прямо напротив New Eleon и пытается разрушить бизнес бывшей жены, чтобы выкупить его подешевле.

Фильмы и сериалы
Отель Элеон
Гранд
Брат
Кухня
Кухня в Париже
Отель
Виктор
Любомир Бандович
Василиса Немцова
Елизавета Орашанин
Максим Лавров
Борис Дергачев
Юрий Симонов
Филипп Бледный
Тимур Еремеев
Ирина Серова
Кирилл Ковбас
Марина Могилевская
Виктор Баринов
Диана Пожарская
Михаил Тарабукин
Анфиса Черных
Анна Бегунова
Антон Федотов
Сергей Епишев
Елена Ксенофонтова
Виктор Хориняк
Мила Сивацкая
Мария Ульянова
Валерия Федорович
Елена Подкаминская
Александр Соколовский
Семен Трескунов
Александра Кузенкина
Мария Горбань
Елизавета Кононова
Владислав Ветров
Константин Статский
Сергей Лавыгин
Михаил Башкатов
Петр Романов
Александр Лыков
Марк Богатырев
Егор Корешков
Дмитрий Дьяченко
Ольга Филимонова
Екатерина Вилкова
Григорий Сиятвинда
Милош Бикович
Венсан Перес
Ольга Кузьмина
Игорь Верник
Дмитрий Назаров
Олег Табаков
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