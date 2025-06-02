В каком порядке нужно смотреть сериалы «Кухня» и «Отель "Элеон"»

В 2012 году на телеканале СТС стартовал сериал «Кухня» — изобретательная комедия о жизни работников столичного ресторана «Клод Моне». Шоу настолько понравилось зрителям, что легло в основу полноценной франшизы — в 2025 году «кухонная» киновселенная насчитывает пять сериалов (а это, между прочим, почти четыреста серий) и три полнометражных фильма. «Лента.ру» напоминает сюжет всех проектов серии и рассказывает, в каком порядке смотреть сериалы «Кухня», «Отель "Элеон"» и их спин-оффы.

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С чего начать знакомство с «кухонной» франшизой

Эта российская комедийная франшиза стартовала в 2012 году — тогда на экраны вышел сериал «Кухня» с Дмитрием Назаровым, Дмитрием Нагиевым, Марком Богатыревым и Еленой Подкаминской. В 2014-м сериал обзавелся первым полнометражным фильмом-продолжением под названием «Кухня в Париже». В 2016-м оригинальная «Кухня» закончилась, а на смену ей пришел новый сериал «Отель "Элеон"».

Фокус этой комедийной киновселенной постепенно сместился с ресторанной на отельную тематику. Если в оригинальном шоу главными героями были повара и официанты, то в «Отеле "Элеон"» и «Гранде» в центре сюжета оказались горничные, портье и другие сотрудники отельного бизнеса.

Зато формат шоу остался неизменным. Все проекты «кухонной» франшизы — это легкие ситкомы, в которых трудовые будни сотрудников переплетаются с любовными интригами.

Постепенно почти все персонажи сериала «Кухня» обрели свой хеппи-энд, а им на смену пришли новые амбициозные герои.

Какие проекты входят в «кухонную» франшизу

сериал «Кухня», 6 сезонов (с 2012 по 2016 год);

фильм «Кухня в Париже» (2014 год);

сериал «Отель "Элеон"», 3 сезона (с 2016 по 2017 год);

фильм «Кухня. Последняя битва» (2017 год);

сериал «Гранд», 5 сезонов (с 2018 по 2021 год);

сериал «#СеняФедя», 5 сезонов (с 2018 по 2022 год);

сериал «Кухня. Война за отель», 2 сезона (с 2019 по 2020 год);

фильм «Отель "Белград"» (2020 год).

Ниже кратко рассказываем о сюжете «Кухни» и всех ее спин-оффов — именно в этом порядке стоит смотреть франшизу, чтобы не запутаться в глобальном сюжете.

Когда выходили сезоны: с 2012 по 2014 год.

с 2012 по 2014 год. Сколько серий: 60.

60. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.6.

4.6. В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие.

Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие. О чем это: парень по имени Макс устраивается на работу в один из лучших ресторанов Москвы и погружается в мир высокой кухни.

Молодой и амбициозный провинциал Максим Лавров (Марк Богатырев) приезжает в Москву. Он планирует покорить столицу и стать известным поваром. Первым делом Макс устраивается на работу в «Клод Моне» (Claude Monet) — один из лучших французских ресторанов города. Кухней здесь руководит талантливый, но очень вспыльчивый шеф Виктор Петрович Баринов (Дмитрий Назаров), а самим заведением владеет шоумен Дмитрий Нагиев (играет самого себя).

Работа в ресторане оказывается не совсем такой, как мечтал Макс. Суровый Шеф называет новичка Огузком и поручает ему грязную работу, остроумные коллеги Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) то и дело подшучивают над молодым поваром, а арт-директор ресторана Виктория Сергеевна (Елена Подкаминская) и вовсе пытается выгнать нового сотрудника с кухни. У обаятельной Вики есть все причины не любить Лаврова — перед тем, как устроиться на работу в «Клод Моне», Макс провел с ней ночь.

Почти все события сериала происходят на кухне или в зале «Клод Моне». В конце каждого эпизода Макс произносит монолог, в котором объясняет, чему его и его коллег научил прошедший день.

На протяжении первых трех сезонов Макс пытался построить отношения с Викой и помогал своему другу бармену Косте (Виктор Хориняк) завоевать сердце миловидной официантки Насти (Ольга Кузьмина).

Одновременно с этим Виктор Петрович соперничал с соседним рестораном Arcobaleno и, в частности, с его шеф-поваром Еленой (Марина Могилевская), а Нагиев чуть не потерял свой бизнес из-за бывшей жены Кристины (Мария Горбань). В третьем сезоне команда «Клод Моне» пополнилась еще одним поваром — дерзкой Катей (Валерия Федорович), старшей дочерью Шефа.

Когда вышел: 2014 год.

2014 год. Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

Дмитрий Дьяченко. Длительность: 1 час 46 минут.

1 час 46 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.8.

6.9 и 6.8. В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие.

Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев и другие. О чем это: прямое продолжение третьего сезона «Кухни». Команда ресторана «Клод Моне» отправляется во Францию.

Столичный ресторан французской кухни переживает один из лучших периодов в своей истории: коллектив работает максимально слаженно, а от гостей нет отбоя. Скоро команду «Клода Моне» ждет еще одно важное событие: Макс и Вика планируют сыграть свадьбу в стенах ресторана.

Однако грандиозным планам не суждено сбыться — все из-за переговоров президентов России и Франции, которые должны пройти в заведении. Естественно, подготовка к столь масштабной встрече идет не по плану — в итоге сотрудникам «Клода Моне» приходится в срочном порядке искать новое место работы.

Повара и официанты под руководством Баринова и Нагиева отправляются в Париж.

Там Виктор Петрович встречает своего главного конкурента и, по совместительству, собственного отца — Петра Аркадьевича Баринова (Олег Табаков), который работает шефом в местном ресторане высокой кухни «Виктор» (Victor).

Тем временем у Максима и Вики снова проблемы в отношениях. За Викторией Сергеевной начинает ухаживать обаятельный француз Николя (Венсан Перес) — он явно хочет отбить у Лаврова невесту.

Когда выходили сезоны: с 2014 по 2016 год.

с 2014 по 2016 год. Сколько серий: 60.

60. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.5.

4.5. В главных ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Михаил Башкатов, Валерия Федорович и другие.

Дмитрий Назаров, Марк Богатырев, Елена Подкаминская, Михаил Башкатов, Валерия Федорович и другие. О чем это: Макс и Вика пытаются наладить семейную жизнь, Шефа увольняют из «Клода Моне», в сюжете появляется бывшая жена Баринова и друг Макса по имени Денис.

К четвертому сезону жизнь героев «Кухни» окончательно наладилась. Макс и Вика наконец-то стали мужем и женой, у Кости и Насти родился сын, а Виктор Петрович получил собственное телевизионное шоу.

Однако спокойствие оказывается недолгим. В Москву приезжает «брат» Макса по имени Денис (Михаил Башкатов) — он очень хочет закрепиться в столице и просит Лаврова устроить его в «Клод Моне». Макс помогает другу и разрешает ему пожить в их с Викой квартире — новоиспеченная жена от такого соседства не в восторге. Вскоре Дэн знакомится с дочерью Баринова Катей и влюбляется в нее.

Тем временем Нагиев увольняет Виктора Петровича и нанимает на работу нового шеф-повара — коварного Германа Михайловича (Игорь Верник). Баринов вынужденно начинает работать сушефом в ресторане Arcobaleno под руководством Елены. Вместе с ним в новое заведение переходит и его верный подчиненный Лева (Сергей Епишев).

В пятом сезоне команда «Клода Моне» навсегда покидает свой родной ресторан.

Их новым местом работы становится ресторан «Виктор» (Victor) при бутик-отеле «Элеон». Отелем владеет Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова) — бывшая жена Виктора Петровича. В сюжете появляются и другие герои: управляющий отелем Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) и сын олигарха Никита (Филипп Бледный), тоже влюбленный в Катю.

История Макса и Вики подошла к концу в пятом сезоне «Кухни». Главным героем следующего сезона стал Дэн, который хотел вернуть Катю.

Одновременно с этим Шеф пытался получить звезду «Мишлен», Михаил Джекович старался завоевать сердце Элеоноры Андреевны, а сушеф Лева строил отношения с девушкой мечты.

«Отель "Элеон"» (1-й и 2-й сезоны)

Когда выходили сезоны: с 2016 по 2017 год.

с 2016 по 2017 год. Сколько серий: 42.

42. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.4.

4.4. В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие.

Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие. О чем это: личная жизнь и рабочие будни сотрудников столичного отеля «Элеон». Новые главные герои и узнаваемая атмосфера оригинальной «Кухни».

После того как «Виктор» получил звезду «Мишлен», Виктор Петрович вышел на заслуженную пенсию. Новым шеф-поваром ресторана стал Сеня, а его жена Марина (Анна Бегунова) получила должность бухгалтера.

Элеонора Андреевна, счастливо вышедшая замуж, устала от управления отелем и решила передать все дела своему племяннику Паше (Милош Бикович). Паша, внезапно превратившийся в начальника Павла Аркадьевича, не намерен самостоятельно заниматься бизнесом. Чтобы снять с себя ненужную ответственность, он нанимает опытного зарубежного управленца Софию Яновну (Екатерина Вилкова). Строгая женщина тут же начинает наводить в «Элеоне» свои порядки, чем выводит из себя предыдущего управляющего, Михаила Джековича.

Карьерные изменения ждут и других героев. Бывшая официантка Настя становится новым арт-директором ресторана «Виктор», а вот ее муж Костя так и остается барменом. А еще в отель устраивается горничная Даша (Диана Пожарская). Молодая девушка сразу же попадает в центр настоящего скандала — в одном из номером отеля она находит сумку с деньгами, которые принадлежат криминальному боссу.

«Кухня. Последняя битва» (фильм)

Когда вышел: 2017 год.

2017 год. Режиссер: Антон Федотов.

Антон Федотов. Длительность: 1 час 50 минут.

1 час 50 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.3.

6.2 и 6.3. В главных ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Кирилл Ковбас и другие.

Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Кирилл Ковбас и другие. О чем это: Виктор Петрович Баринов возвращается в мир высокой кухни и вновь собирает свою команду.

Виктор Петрович вышел на пенсию, занимается пчеловодством, воспитывает свою любимую внучку Машу (Василиса Немцова) и не перестает мечтать о возобновлении карьеры повара. Судьба подкидывает Шефу возможность вернуться в мир кулинарии: в Сочи проходит Международный кулинарный чемпионат, и Виктор Петрович собирает свою команду профессионалов, чтобы принять в нем участие.

Ситуация осложняется после появления Ивана (Кирилл Ковбас) — талантливого хакера и внебрачного сына Баринова, который до сих пор обижен на отца.

Теперь от команды Шефа зависит не только свобода Ивана, но и судьба российско-китайских переговоров.

Одновременно с этим Иван пытается завязать отношения с поваром-француженкой Анной (Анфиса Черных), а Дмитрий Нагиев, который должен провести кулинарный чемпионат, спасается от абхазов, которые уже нашли шоумену жену.

«Отель "Элеон"» (3-й сезон)

Когда вышел сезон: 2017 год.

2017 год. Сколько серий: 21.

21. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезона на MyShows: 4.4.

4.4. В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие.

Милош Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда и другие. О чем это: Павел Аркадьевич вновь ухаживает за Софией Яновной, бывший портье Егор угрожает Даше, а у «Элеона» появляется новый владелец.

Жизнь в бутик-отеле «Элеон» продолжает идти своим чередом. Михаил Джекович и София Яновна пытаются наладить отношения, но в ситуацию вмешивается вернувшийся из Сербии Павел Аркадьевич. Бывший совладелец отеля начинает работать обычным портье в «Элеоне» и пытается вновь завоевать сердце возлюбленной. Вскоре Павел делает Софии предложение.

На кухню ресторана «Виктор» возвращается лучший друг Сени Федя. Правда, Сеня, который уже некоторое время занимает должность шеф-повара, недоволен, что друг не видит в нем начальника.

На связь с Дашей выходит портье Егор (Тимур Еремеев) — именно он похитил сумку с бандитскими деньгами в конце первого сезона. Одержимый жаждой наживы парень начинает манипулировать Дашей и ее близкими. А еще у отеля «Элеон» появляется новый совладелец — загадочный Петр Романов (Егор Корешков). Он оказывает Даше явные знаки внимания, потому что девушка напоминает ему бывшую жену.

Когда вышел сезон: 2018 год.

2018 год. Сколько серий: 21 + новогодний спецвыпуск.

21 + новогодний спецвыпуск. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезона на MyShows: 4.4.

4.4. В главных ролях: Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда и другие.

Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда и другие. О чем это: продолжение «Отеля "Элеон"» с новыми и уже знакомыми героями.

Сюжет сериала стартует вскоре после финала третьего сезона «Отеля "Элеон"». София Яновна и Михаил Джекович снова вместе, но пытаются скрыть свои отношения от коллег. Петр Романов продает свою долю в отеле — новым совладельцем «Элеона» становится олигарх Лев Глебович Федотов (Александр Лыков). Эксцентричный и гиперактивный бизнесмен переименовывает «Элеон» в «Гранд Лион» (Grand Lion) и вносит смятение в ряды персонала.

Федотов планирует выкупить у Элеоноры Андреевны ее долю, однако незадолго до заключения сделки женщина попадает в авиакатастрофу и бесследно исчезает. В Россию возвращается Павел Аркадьевич — прямой наследник Элеоноры, который претендует на имущество своей тети.

Новой главной героиней становится дочь инженера дяди Бори (Владислав Ветров) — одного из ключевых героев «Отеля "Элеон"». Студентка Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) приезжает в столицу из Барнаула и устраивает на работу в обновленный «Гранд Лион». Она мечтает о собственном отеле, но пока вынуждена работать обычной прачкой и постепенно подниматься по карьерной лестнице.

«Отель "Белград"» (фильм)

Когда вышел: 2020 год.

2020 год. Режиссер: Константин Статский.

Константин Статский. Длительность: 1 час 47 минут.

1 час 47 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.1.

6.9 и 6.1. В главных ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина и другие.

Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина и другие. О чем это: сербские приключения бывшей горничной Даши и Павла из «Отеля "Элеон"».

После финала первого сезона сериала «Гранд» Павел Аркадьевич вновь возвращается в родную Сербию. Здесь у него есть все, что нужно для безбедной жизни: собственный пятизвездочный отель «Белград» и толпа симпатичных девушек вокруг. Паша без остановки пьет и кутит, пытаясь справиться с одиночеством.

Однажды расслабленная жизнь мажора меняется: он попадает в аварию и случайно портит ценную вещь, которая принадлежит мафиози-коллекционеру Душану (Любомир Бандович). Теперь влиятельный бандит хочет женить на Паше свою дочь Ведрану (Елизавета Орашанин) — и отказаться от этого предложения невозможно.

В процессе подготовки к свадьбе Паша встречает Дашу Канаеву, в которую был когда-то влюблен.

Оказывается, Даша развелась с Петром Романовым, приехала в Сербию и стала жертвой грабителя. Паша понимает, что его чувства к россиянке до сих пор не остыли — он готов на все, чтобы наконец стать счастливым.

Когда выходили сезоны: с 2019 по 2021 год.

с 2019 по 2021 год. Сколько серий: 85.

85. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.3.

4.3. В главных ролях: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Александр Соколовский и другие.

Мила Сивацкая, Александр Лыков, Александр Соколовский и другие. О чем это: продолжение сериала «Гранд». София и Михаил наконец обретают семейное счастье, Лев Глебович открывает новый отель, а Ксюша получает повышение.

София Яновна наконец стала женой Михаила Джековича, забеременела и решила покинуть отель вместе с мужем. Лев Глебович назначил нового управляющего «Гранд Лионом» — Станислава Сырского (Семен Трескунов, признан Минюстом России иностранным агентом). Странные методы управленца-теоретика не нравятся коллективу отеля.

В третьем сезоне события переместились в загородный экоотель «Гранд», который открыл Лев Глебович. Одновременно с этим сериал покинули все герои, знакомые зрителям по оригинальной «Кухне»: Сеня, Федя, Костя, Настя и другие.

В загородном отеле появились новые сотрудники, в том числе врач Юрий Симонов (Александр Соколовский) и взбалмошная дочь Льва Глебовича Маргарита (Елизавета Кононова). Ксюша получила долгожданное повышение и стала управляющей обновленного «Гранда».

«#СеняФедя» (с 1-го по 5-й сезон)

Когда выходили сезоны: с 2018 по 2022 год.

с 2018 по 2022 год. Сколько серий: 74.

74. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.1.

4.1. В главных ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Ирина Серова и другие.

Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова, Ирина Серова и другие. О чем это: спин-офф о приключениях двух лучших друзей — поваров Сени и Феди.

После того как отелем «Гранд Лион» завладела бывшая жена Льва Глебовича Ольга (Ольга Филимонова), Сеня и Федя покинули ресторан «Виктор». Лучшие друзья решили, что больше не будут ни на кого работать — вместо этого они откроют свое дело.

Так в жизни Сени и Феди появился фудтрак «И рыба и мясо» — их собственная закусочная на колесах.

Теперь два неугомонных повара должны удержать бизнес на плаву и по возможности не влезть в долги. Параллельно с этим семьянин Сеня страдает от нападок своей хваткой жены Марины (Анна Бегунова), а бабник Федя — от нападок матери Светланы Петровны (Ирина Серова), которая мечтает женить неразумного сына.

«Кухня. Война за отель» (1-й и 2-й сезоны)

Когда выходили сезоны: с 2019 по 2020 год.

с 2019 по 2020 год. Сколько серий: 34.

34. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг сезонов на MyShows: 4.1.

4.1. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович.

Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович. О чем это: Элеонора Андреевна открывает отель в Сочи, чтобы отомстить Нагиеву.

Элеонора Андреевна окончательно теряет свой московский бутик-отель — в произошедшем она винит Дмитрия Нагиева. Однако доказать, что за произошедшим стоит бывший муж, Элеонора не может. В итоге расстроенная женщина покидает Россию и переезжает на юг, где живет со своим молодым любовником.

У самого Нагиева дела идут не лучшим образом. Он задолжал внушительную сумму денег влиятельным мафиози. Чтобы вернуться к привычной роскошной жизни, шоумен планирует открыть «Курортище» — новый туристический комплекс в сочинской Красной Поляне.

Узнав о планах Нагиева, Элеонора решает отомстить бывшему мужу. Она открывает в Красной Поляне отель «Нью Элеон» (New Eleon), чтобы впоследствии продать его Нагиеву за очень большие деньги. На работу Элеонора приглашает свою дочь Катю, Михаила Джековича и еще одного бывшего мужа — Виктора Петровича Баринова. Также к команде New Eleon присоединяется портье Саша (Владислав Ценев) и техник Варвара (Мария Ульянова), которая считает Нагиева своим биологическим отцом.

Нагиев открывает собственное казино прямо напротив New Eleon и пытается разрушить бизнес бывшей жены, чтобы выкупить его подешевле.