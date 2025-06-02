Что известно о втором сезоне «Песочного человека»

Летом 2025 года на Netflix выйдет второй сезон сериала «Песочный человек». Это мрачное фэнтези о повелителе снов по имени Морфей, который возвращается в мир людей после столетнего заточения. В основу сериала легла культовая серия комиксов от британского писателя Нила Геймана. «Лента.ру» рассказывает о сюжете, графике выхода серий и актерском составе второго сезона, а также объясняет, повлиял ли на «Песочного человека» громкий скандал вокруг Геймана.

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Главное о сериале

Страна: США, Великобритания.

США, Великобритания. Оригинальное название: The Sandman.

The Sandman. Жанр: фэнтези, драма, боевик, ужасы.

фэнтези, драма, боевик, ужасы. Шоураннер: Аллан Хейнберг.

Аллан Хейнберг. Сколько серий: 11.

11. Длительность одной серии: 45 минут.

45 минут. Когда вышел первый сезон: лето 2022 года.

лето 2022 года. Когда выйдет второй сезон: лето 2025 года.

лето 2025 года. Где посмотреть: онлайн-кинотеатр Netflix (обратите внимание, что стриминг официально недоступен в России).

онлайн-кинотеатр Netflix (обратите внимание, что стриминг официально недоступен в России). Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.7.

7.1 и 7.7. В главных ролях: Том Стерридж, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Вивьенн Ачеампонг и другие.

Этот фантастический боевик от Netflix снят по книге комиксов «Песочный человек». Cерия выходила с 1989 по 1996 год, сценаристом комиксов выступал английский писатель Нил Гейман. Среди самых известных работ Геймана — роман «Американские боги» и повесть «Коралина», ставшая вдохновением для мультфильма-ужастика «Коралина в Стране Кошмаров».

Дата выхода

О продолжении сериала «Песочный человек» заговорили практически сразу после выхода первого сезона. Netflix официально анонсировал второй сезон в ноябре 2022-го. Зимой 2025-го СМИ сообщили, что новая (и финальная) часть проекта увидит свет уже в этом году. Точную дату выхода серий раскрыл трейлер, вышедший в апреле 2025-го.

Премьера второго сезона сериала «Песочный человек» состоится 3 июля 2025 года.

В этот день на Netflix выйдет так называемый «первый том», то есть первые шесть серий нового сезона. Второй сезон, как и первый, будет состоять из одиннадцати сорокапятиминутных эпизодов. Оставшиеся пять серий станут доступны через три недели — 24 июля 2025-го.

«Кинопоиск» включил второй сезон «Песочного человека» в список самых ожидаемых сериальных премьер года.

Расписание выхода серий

1-6-я серии — 3 июля 2025 года.

7-11-я серии — 24 июля 2025 года.

Трейлер

Первые кадры из продолжения «Песочного человека» показали весной 2024-го. 31 января 2025 года Netflix опубликовал первый постер второго сезона — тогда же стало известно, что он станет заключительным. Дебютный тизер-трейлер к сериалу появился на YouTube-канале стриминга 17 апреля 2025-го.

Сюжет

Это история о повелителе снов по имени Морфей (Том Стерридж). Морфей или просто Сон происходит из семьи Бесконечных — бессмертных созданий, которые управляют одной из граней реальности.

Когда-то давно талантливый колдун Родерик (Чарльз Дэнс) попытался взять в плен саму Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист). Однако ему не удалось исполнить задуманное, и вместо Смерти в ловушку попал ее младший брат Сон.

В первом сезоне «Песочного человека» Морфей, освободившийся из долгого заточения, пытался вернуть себе контроль над Царством снов.

Чтобы навести порядок в своем царстве, Морфею было необходимо отыскать три артефакта: шлем, рубин и суму с песком. Главным антагонистом первого сезона стал Коринфянин (Бойд Холбрук) — кошмар, который самовольно покинул Царство снов и начал сподвигать землян на совершение жестоких преступлений. К концу сезона Морфей вернул себе силы, уничтожил непокорного Коринфянина и смог остановить разрушение реальности.

Во втором сезоне Морфей воссоединится со всей семьей Бесконечных. Он попытается исправить ошибки прошлого, что спасти мир сновидений и мир людей.

Шоураннер сериала Аллан Хейнберг рассказал, что в новом сезоне история Морфея подойдет к концу, поскольку материала в оригинальном комиксе хватит всего на одну сериальную главу.

Скорее всего второй сезон «Песочного человека» станет экранизацией сюжетной арки «Сезон Туманов» (Season of Mists). В ней Люцифер (Гвендолин Кристи) отказывается от власти и отдает Сну ключи от ворот Ада. Другие бессмертные существа, которые мечтают завладеть этим артефактом, умоляют Морфея передать ключи им.

Производство

«Песочного человека» Нила Геймана пытались экранизировать еще в начале девяностых, однако этот проект так и не удалось реализовать. Разговоры об экранизации продолжились в начале десятых — тогда сообщалось, что Warner Bros. планирует снять сериал по комиксам Геймана. В итоге за адаптацию «Песочного человека» взялся стриминговый сервис Netflix — производство сериала стартовало в 2019 году.

Исполнительным продюсером шоу стал сам Нил Гейман, а шоураннером выступил Аллан Хейнберг.

Хейнберг работал над сериалами «Секс в большом городе», «Анатомия страсти» и «Скандал», а также участвовал в создании фильма «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли.

Первый сезон «Песочного человека» вышел на Netflix в августе 2022 года. Шоу получило неоднозначные отзывы критиков, но понравилось зрителям — сервис IMDb даже включил его в топ-10 самых популярных сериалов года.

Работа над продолжением «Песочного человека» началась практически сразу после релиза первого сезона. В ноябре 2022-го — почти через три месяца с момента премьеры — Netflix официально дал второму сезону зеленый свет. К работе над сериалом вернулся шоураннер Аллан Хейнберг.

Съемки продолжения стартовали в июне 2023-го в Англии. Меньше чем через месяц производство пришлось приостановить из-за голливудских забастовок актеров и сценаристов. В итоге съемочный процесс возобновился только через четыре месяца и завершился в августе 2024-го.

31 января 2025 года Netflix объявил о том, что второй сезон станет для «Песочного человека» последним.

Скорее всего это решение было принято в связи со скандалом, который разразился вокруг Нила Геймана — одного из создателей шоу и автора комикса-первоисточника. При этом Netflix не опубликовал официального заявления о том, почему закрывает «Песочного человека».

Скандал вокруг Нила Геймана

Летом 2024 года четыре женщины обвинили писателя в сексуальных домогательствах и рассказали свои истории в подкасте «Повелитель: обвинения против Нила Геймана» («Master: The Allegations Against Neil Gaiman»).

Одна из жертв, которая некоторое время работала няней в доме Геймана, рассказала, что тот принуждал ее к грубому сексу, унижал и насиловал. Сам писатель опроверг обвинения и заявил, что то, о чем говорят женщины, не происходило в реальности.

Несмотря на то что Гейман не признал свою вину, многие компании решили прервать сотрудничество с ним. Netflix закрыл спин-офф «Песочного человека» под названием «Детективы с того света», Disney отменила будущую экранизацию его романа «История с кладбищем», а Amazon заморозил производство третьего сезона «Благих знамений».

В итоге Гейман вынужденно покинул пост шоураннера «Благих знамений», и производство сериала возобновилось. Правда, вместо полноценного финального сезона Amazon решил выпустить только один полуторачасовой эпизод.

В январе 2025 года скандал вокруг Геймана вспыхнул с новой силой — к обвинениям в сексуальных домогательствах присоединились еще четыре женщины.

Актерский состав

Во втором сезоне «Песочного человека» зрители познакомятся со всей семьей Бесконечных, увидят древних скандинавских богов и других уже знакомых героев. В центре событий вновь окажется повелитель Царства снов Морфей (он же Сон или Дим) в исполнении Тома Стерриджа («Рок-волна»).

Имена ключевых членов каста стали известны весной 2024 года.

Актеры в новом сезоне «Песочного человека»

Том Стерридж («Рок-волна») — Морфей/Сон. Главный герой сериала, повелитель Царства снов, один из Бесконечных;

Кирби Хауэлл-Баптист («Круэлла») — Смерть, одна из Бесконечных;

Мейсон Александр Парк («Ковбой Бибоп») — Страсть, один из Бесконечных;

Донна Престон («Телохранитель киллера») — Страдание, одна из Бесконечных;

Эсме Крид-Майлс («Чаща») — Сумасшествие, одна из Бесконечных;

Эдриан Лестер («Послезавтра») — Судьба, один из Бесконечных;

Барри Слоан («Бесстыжие») — Сокрушение/Блудный сын, один из Бесконечных;

Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Люцифер, правительница Ада;

Дженна Коулман («Доктор Кто») — Джоанна Константин, оккультный детектив;

Вивьен Ачеампонг («Смерть в раю») — Люсьен, библиотекарь Царства снов;

Фердинанд Кингсли («Манк») — Хоб Гэдлинг, друг Морфея, проживший не одну сотню лет;

Стивен Фрай («Утреннее шоу») — Гилберт, один из снов в Царстве Морфея, в первом сезоне оберегал Роуз Уокер;

Ванесу Самуньяи («Песочный человек») — Роуз Уокер, поток Бесконечных, обладает силой Вихря, способного разрушить мир снов и реальность;

Разан Джаммаль («История сумасшедшего») — Лита Холл, подруга Роуз;

Фредди Фокс («Клуб бунтарей») — Локи, скандинавский бог хитрости;

Клайв Рассел («Улица потрошителя») — Один, верховный скандинавский бог;

Лоуренс О'Фуаран («Викинги») — Тор, скандинавский бог грома и молнии;

Асим Чаудри («Черное зеркало: Брандашмыг») — Авель;

Санджив Бхаскар («Незабытый») — Каин.

Паттон Освальт («Невероятная жизнь Уолтера Митти») вновь озвучит помощника Морфея, ворона по имени Мэтью. К касту второго сезона также присоединятся Энн Скелли («Смерть и соловьи»), Дуглас Бут («Грязь»), Джек Глисон («Игра престолов») и Индия Мур («Поза»).