Британский боксер получил роль во втором сезоне «Джентльменов»

Бывший претендент на титул чемпиона мира британец Крис Юбэнк-младший получил роль во втором сезоне сериала «Джентльмены» Гая Ричи. Об этом информирует The Sun со ссылкой на свой источник.

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Сообщается, что Юбэнк сыграет роль боксёра. Также отмечается, что в особый восторг от предстоящей роли Криса пришёл его отец Крис Юбэнк-старший, являющийся поклонником творчества Ричи.

Ожидается, что второй сезон «Джентльменов» выйдет в 2026 году.

В общей сложности Юбэнк-младший к настоящему моменту принял участие в 38 поединках, в которых одержал 35 побед и потерпел три поражения.