Вышел финальный трейлер семейной комедии «Маленький шеф»

Финальный трейлер и новую дату премьеры фильма «Маленький шеф» представила 2 июня 2025 года кинокомпания «Наше кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в семейной кулинарной комедии режиссеров Ильи и Антона Чижиковых исполнили Мирон Проворов, Роман Курцын, Ольга Лерман, Роман Мадянов (это одна из последних ролей покойного актера), Елена Валюшкина, а также снялись Роберт Захарян, Полина Бах, Борис Дейков, Лянка Грыу, Мария Староторжская, Ирина Чериченко и другие.

© Кадр из трейлера

По сюжету, мальчик Илья (Проворов) узнает, что его родители (Лерман и Курцыне) находятся на грани развода. Чтобы предотвратить катастрофу, он решает исполнить их заветную мечту – купить ресторан на колесах и поехать на Байкал. Но поскольку Илья и сам мечтает стать шеф-поваром, деньги на проект он пытается заработать, создав свой кулинарный бизнес.

В российский прокат «Маленький шеф» выйдет 26 июня.