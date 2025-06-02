Опубликован трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»

Первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3» (Downton Abbey: The Grand Finale) представила 2 июня 2025 года кинокомпания Focus Features. «ИнтерМедиа» напоминает, что фильм должен завершить популярную теле- и кинофраншизу. Его действие происходит в 1930 году. В ролике можно увидеть, как семейство Кроули отправляется на скачки, оказывается в театре и… прощается со своим старинным особняком.

© Кадр из трейлера

Место, которое мы всегда будем помнить. Семья, которую мы никогда не забудем. Всё шло к этому. Время прощаться, — сообщают титры.

К своим ролям в новом фильме вернулись Мишель Докери, Элизабет Макговерн, Хью Бонневиль, Лаура Кармайкл, Джим Картер, Филлис Логан, Роберт Джеймс-Коллиер, Джоэнн Фроггатт, Аллен Лич, Пенелопа Уилтон, Лесли Никол, Майкл Фокс, Ракель Кэссиди, Брендан Койл, Кевин Дойл, Гарри Хэдден-Пэтон, Софи Макшера, Дуглас Рейт, Доминик Уэст, а новых персонажей сыграли Пол Джаматти, Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Расселл Билл и Арти Фрушан.

В мировой прокат «Аббатство Даунтон 3» выйдет 12 сентября.