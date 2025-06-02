На какие фильмы делают ставки российские кинотеатры в начале лета

Ситуация с «большими фильмами» в России поменялась, теперь они приносят кассу дольше месяца, при этом в июне против «Кракена» выступят сразу три детско-подростковых картины, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.

© Кадр из трейлера

Начало лета – хорошее время для премьер детских и подростковых фильмов, ну а пока продолжает работать «в длинную» фильм-миллиардер «Кракен», заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Самым кассовыми фильмом минувшего уикенда стал «Кракен» с Александром Петровым (сборы 34 млн рублей), идущий в прокате уже 47 дней и заработавший за это время 1,05 млрд рублей. Воронков указал, что это новый тренд.

«Если фильм большой и на него люди идут, он работает долго независимо от того, есть какая-то конкурентная история или нет. У "Кракена" пошло хорошее сарафанное радио. Может быть, он не так мощно стартовал на первой неделе, но со второй начал набирать, у него длинный запас. Сейчас много российских "миллиардников", которые работают долго. Раньше мы понимали, что первые две недели фильм отрабатывает, на второй неделе он теряет 40%, на третей неделе теряет еще 40-50% и так далее. Фильм рассматривали стандартно – на две недели, а если большой проект – ставили его на месяц. Сейчас ситуация поменялась. Если фильм хороший, он начинает работать долго. Может быть, поменялась культура кинопотребления и люди привыкли, что фильм крутится в кинотеатрах долго», — предположил председатель АВК.

При этом он предупредил о грядущем «засилье» картин, ориентированных на детей и подростков.

«Априори начало июня – это детская история, потому что еще не у всех определены даты отпусков, пионерских лагерей и всего остального. Это самое хорошее время для подростковых историй. Если вспомнить 2020-й год, когда выходил первый "Артек", он тоже вышел в конце мая - начале июня, и это был самый кассовый фильм, "Артек" выстрелил. Первые две недели июня – хорошее время для детских картин. 12 июня выходят новый "Артек", фильм "На деревню дедушке" и очередная серия "Богатырей". Поэтому через две недели мы увидим прямо засилье детско-подростковых картин», — отметил Воронков.

При этом он оценил грядущие сборы в России самого кассового мультфильма в истории «Нэчжа 2» в 50 млн рублей.

«Любой фильм, который в потенциале работает меньше 50 миллионов рублей, мы считаем нишевым. Если сейчас, на первой неделе фильм собрал 29 миллионов, я бы не дал ему больше 150. миллионов. А так, думаю, сборы "Нэчжи" будут 50 миллионов», — заключил собеседник НСН.

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», заработавший в мире более $2,2 млрд, официально вышел в российский прокат 29 мая. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в России вряд ли получится «раскачать» эту картину.