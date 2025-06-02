Когда выйдет 27-й сезон мультсериала «Южный парк»

«Южный парк», 27-й сезон: дата выхода, сюжет
Летом на американских каналах выйдет новый, 27-й, сезон культового шоу «Южный парк». В этот раз создатели проекта решили уйти от политической сатиры и сконцентрироваться на громких новостях из шоу-бизнеса: в новых эпизодах, например, ожидается появление скандального рэпера P. Diddy. Что еще известно о продолжении «Южного парка» — в материале «Ленты.ру».
Южный парк»: главное о сериале
- Год выхода первого сезона: 1997.
- Страна: США.
- Жанры: мультфильм, комедия.
- Режиссеры: Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун.
- Сценаристы: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Брайан Граден.
- Продюсеры: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Энн Гарефино.
- Роли озвучивали: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Эдриан Бирд, Элиза Шнайдер, Дженнифер Хауэлл, Джесси Томас.
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.
«Южный парк» — культовый американский анимационный сериал, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном. С момента выхода первого эпизода 13 августа 1997 года проект стал неотъемлемой частью поп-культуры — причем не только в США, но и во всем мире. Сюжет строится вокруг четырех мальчиков — Стэна Марша, Кайла Брофловски, Эрика Картмана и Кенни МакКормика — живущих в вымышленном городке Саус-Парк, штат Колорадо. Они постоянно попадают в забавные и абсурдные ситуации, которые зачастую разворачиваются на фоне глобальных катастроф и культурных потрясений.
Сериал вырос из короткометражки The Spirit of Christmas, которая в 1995 году стала одним из первых вирусных видео в истории интернета. Первую серию шоу авторы создали с помощью бумажных вырезок, а в дальнейшем перешли на компьютерную анимацию, сохранив стилистическую небрежность оригинала. Каждая серия до сих пор создается за считаные дни, что позволяет реагировать на самые свежие события — от выборов до мировых скандалов.
Дата выхода 27-го сезона
Премьера 27-го сезона «Южного парка» запланирована на лето 2025 года. Показ стартует на телеканале Comedy Central, а уже на следующий день эпизоды будут доступны для просмотра на Paramount+.
Это стало возможным благодаря эксклюзивной сделке между HBO Max и Paramount на сумму 500 миллионов долларов, благодаря чему канал получит не только новые серии, но и весь архив шоу.
27-й сезон сериала «Южный парк» выйдет 9 июля 2015 года.
Сюжет
Хотя официальный список эпизодов пока не опубликован (как и дата выхода серий), учитывая, что предыдущий сезон состоял всего из шести эпизодов, можно предположить, что и в этот раз зрителей ждет компактный формат.
В апреле 2025 года Comedy Central Канадой — предполагаемая сатира на американскую тарифную политику и спорное высказывание Трампа о превращении Канады в 51-й штат США.
Трейлер 27-го сезона сериала «Южный парк»
Производство
Осенью 2024-го создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун сообщили о решении отложить премьеру до 2025 года, чтобы не затрагивать в шоу тему выборов президента США и фигуру Дональда Трампа. По их словам, политическая сатира на фоне очередных выборов отнимает слишком много сил и полностью захватывает повествование, что делает процесс работы менее увлекательным.
«Мы пытались делать "Южный парк" во время четырех или пяти избирательных кампаний, и это всегда превращается в какой-то мозговой штурм. Оно того стоит, но мы просто получаем от этого меньше удовольствия», — объяснил Стоун в интервью Vanity Fair.
Паркер добавил:
«Мы уже все сказали о Трампе. Что еще можно сказать?»
Еще известно, что 27-й сезон — далеко не последний. В 2021 году Паркер и Стоун заключили рекордный контракт на 900 миллионов долларов, продлив шоу до 30-го сезона, то есть как минимум до 2027 года. Создатели также заявили, что работают над художественным фильмом, который должен выйти в июле 2025 года.
Восприятие и влияние шоу
За свою долгую историю «Южный парк» не только стал частью мирового культурного кода, но и получил множество наград, включая пять «Эмми» и престижную премию Пибоди за «бескомпромиссную сатиру на лицемерие и самодовольство американского общества».
В 1999 году вышел полнометражный мультфильм «South Park: Bigger, Longer & Uncut», который получил номинацию на «Оскар». Сериал не раз включали в списки величайших шоу всех времен, а персонажи вроде Картмана попадали в десятки самых интересных и противоречивых героев телевидения по версиям TV Guide, Bravo и VH1.
Не обошлось и без скандалов: шоу критиковали за грубый юмор, высмеивание религии, сексуальности и политики. Некоторые школы запрещали ученикам носить футболки с персонажами, а родительские организации требовали закрытия программы. Паркер и Стоун на это неизменно отвечали, что шоу предназначено исключительно для взрослой аудитории и отражает реальные разговоры и поведение детей — пусть и в гиперболизированной форме.
Топ-5 лучших эпизодов Южного парка
The Death of Eric Cartman (Сезон 9-й, серия 6-я)
Картман уверен, что он ушел из жизни и стал призраком, которого видит только Баттерс. На самом деле все друзья игнорируют его, потому что он съел кожу с их курочки KFC. Вместе с Баттерсом он пытается искупить грехи, но без искреннего раскаяния — выходит комично и мрачно.
Imaginationland (Сезон 11-й, серии 10-12-я)
Гуляя по лесу, друзья обнаруживают лепрекона и случайно переносятся в Имаджинленд (или Воображляндию) — фэнтезийный мир, где живут существа из художественных произведений. Внезапно на Имаджинленд нападают террористы, и граница между хорошими и плохими персонажами стирается.
Make Love, Not Warcraft (Сезон 10-й, серия 8-я)
Одно из лучших изображений видеоигр на телевидении, объясняющее, почему детям иногда так сложно оторваться от компьютера. По сюжету ребята идут в виртуальный мир World of Warcraft, чтобы победить неуязвимого тролля.
Scott Tenorman Must Die (Сезон 5-й, серия 5-я)
Картман мстит школьнику, обманувшему его, организовав жуткую и изощренную месть.
Casa Bonita (Сезон 7-й, серия 11-я)
Картман обманывает друзей, чтобы попасть на день рождения в легендарный мексиканский ресторан Casa Bonita, и, разумеется, попадает в одну комическую ситуацию за другой.