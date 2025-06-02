Когда выйдет 27-й сезон мультсериала «Южный парк»

Летом на американских каналах выйдет новый, 27-й, сезон культового шоу «Южный парк». В этот раз создатели проекта решили уйти от политической сатиры и сконцентрироваться на громких новостях из шоу-бизнеса: в новых эпизодах, например, ожидается появление скандального рэпера P. Diddy. Что еще известно о продолжении «Южного парка» — в материале «Ленты.ру».

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Южный парк»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 1997.

1997. Страна: США.

США. Жанры: мультфильм, комедия.

мультфильм, комедия. Режиссеры: Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун.

Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. Сценаристы: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Брайан Граден.

Трей Паркер, Мэтт Стоун, Брайан Граден. Продюсеры: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Энн Гарефино.

Трей Паркер, Мэтт Стоун, Энн Гарефино. Роли озвучивали: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Эдриан Бирд, Элиза Шнайдер, Дженнифер Хауэлл, Джесси Томас.

Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Эдриан Бирд, Элиза Шнайдер, Дженнифер Хауэлл, Джесси Томас. Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.

«Южный парк» — культовый американский анимационный сериал, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном. С момента выхода первого эпизода 13 августа 1997 года проект стал неотъемлемой частью поп-культуры — причем не только в США, но и во всем мире. Сюжет строится вокруг четырех мальчиков — Стэна Марша, Кайла Брофловски, Эрика Картмана и Кенни МакКормика — живущих в вымышленном городке Саус-Парк, штат Колорадо. Они постоянно попадают в забавные и абсурдные ситуации, которые зачастую разворачиваются на фоне глобальных катастроф и культурных потрясений.

Сериал вырос из короткометражки The Spirit of Christmas, которая в 1995 году стала одним из первых вирусных видео в истории интернета. Первую серию шоу авторы создали с помощью бумажных вырезок, а в дальнейшем перешли на компьютерную анимацию, сохранив стилистическую небрежность оригинала. Каждая серия до сих пор создается за считаные дни, что позволяет реагировать на самые свежие события — от выборов до мировых скандалов.

Дата выхода 27-го сезона

Премьера 27-го сезона «Южного парка» запланирована на лето 2025 года. Показ стартует на телеканале Comedy Central, а уже на следующий день эпизоды будут доступны для просмотра на Paramount+.

Это стало возможным благодаря эксклюзивной сделке между HBO Max и Paramount на сумму 500 миллионов долларов, благодаря чему канал получит не только новые серии, но и весь архив шоу.

27-й сезон сериала «Южный парк» выйдет 9 июля 2015 года.

Сюжет

Хотя официальный список эпизодов пока не опубликован (как и дата выхода серий), учитывая, что предыдущий сезон состоял всего из шести эпизодов, можно предположить, что и в этот раз зрителей ждет компактный формат.

В апреле 2025 года Comedy Central Канадой — предполагаемая сатира на американскую тарифную политику и спорное высказывание Трампа о превращении Канады в 51-й штат США.

Трейлер 27-го сезона сериала «Южный парк»

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Производство

Осенью 2024-го создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун сообщили о решении отложить премьеру до 2025 года, чтобы не затрагивать в шоу тему выборов президента США и фигуру Дональда Трампа. По их словам, политическая сатира на фоне очередных выборов отнимает слишком много сил и полностью захватывает повествование, что делает процесс работы менее увлекательным.

«Мы пытались делать "Южный парк" во время четырех или пяти избирательных кампаний, и это всегда превращается в какой-то мозговой штурм. Оно того стоит, но мы просто получаем от этого меньше удовольствия», — объяснил Стоун в интервью Vanity Fair.

Паркер добавил:

«Мы уже все сказали о Трампе. Что еще можно сказать?»

Еще известно, что 27-й сезон — далеко не последний. В 2021 году Паркер и Стоун заключили рекордный контракт на 900 миллионов долларов, продлив шоу до 30-го сезона, то есть как минимум до 2027 года. Создатели также заявили, что работают над художественным фильмом, который должен выйти в июле 2025 года.

Восприятие и влияние шоу

За свою долгую историю «Южный парк» не только стал частью мирового культурного кода, но и получил множество наград, включая пять «Эмми» и престижную премию Пибоди за «бескомпромиссную сатиру на лицемерие и самодовольство американского общества».

В 1999 году вышел полнометражный мультфильм «South Park: Bigger, Longer & Uncut», который получил номинацию на «Оскар». Сериал не раз включали в списки величайших шоу всех времен, а персонажи вроде Картмана попадали в десятки самых интересных и противоречивых героев телевидения по версиям TV Guide, Bravo и VH1.

Не обошлось и без скандалов: шоу критиковали за грубый юмор, высмеивание религии, сексуальности и политики. Некоторые школы запрещали ученикам носить футболки с персонажами, а родительские организации требовали закрытия программы. Паркер и Стоун на это неизменно отвечали, что шоу предназначено исключительно для взрослой аудитории и отражает реальные разговоры и поведение детей — пусть и в гиперболизированной форме.

Топ-5 лучших эпизодов Южного парка

The Death of Eric Cartman (Сезон 9-й, серия 6-я)

Картман уверен, что он ушел из жизни и стал призраком, которого видит только Баттерс. На самом деле все друзья игнорируют его, потому что он съел кожу с их курочки KFC. Вместе с Баттерсом он пытается искупить грехи, но без искреннего раскаяния — выходит комично и мрачно.

Imaginationland (Сезон 11-й, серии 10-12-я)

Гуляя по лесу, друзья обнаруживают лепрекона и случайно переносятся в Имаджинленд (или Воображляндию) — фэнтезийный мир, где живут существа из художественных произведений. Внезапно на Имаджинленд нападают террористы, и граница между хорошими и плохими персонажами стирается.

Make Love, Not Warcraft (Сезон 10-й, серия 8-я)

Одно из лучших изображений видеоигр на телевидении, объясняющее, почему детям иногда так сложно оторваться от компьютера. По сюжету ребята идут в виртуальный мир World of Warcraft, чтобы победить неуязвимого тролля.

Scott Tenorman Must Die (Сезон 5-й, серия 5-я)

Картман мстит школьнику, обманувшему его, организовав жуткую и изощренную месть.

Casa Bonita (Сезон 7-й, серия 11-я)

Картман обманывает друзей, чтобы попасть на день рождения в легендарный мексиканский ресторан Casa Bonita, и, разумеется, попадает в одну комическую ситуацию за другой.