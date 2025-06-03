Названа сумма сборов, нужная новому «Супермену» для окупаемости

Новый фильм «Супермен» режиссера Джеймса Ганна должен собрать не менее $500 млн в мировом прокате, чтобы окупить производственные расходы. Об этом сообщили инсайдеры студии Warner Bros. Discovery изданию TheWrap, раскрыв бюджет картины в $225 млн. Ранее в документах налогового кредита штата Огайо фигурировала сумма около $360 млн как производственные расходы, но Ганн быстро опроверг эти данные.

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Согласно источникам в студии, сборы на уровне $500 млн по всему миру обеспечат фильму прибыльность в театральном прокате, не учитывая дополнительные доходы от цифровых платформ и мерчандайза. Однако для полноценного коммерческого успеха в глазах общественности картине потребуется собрать около $700 млн.

Фильм станет первой лентой в новой киновселенной DC под руководством Ганна и Питера Сафрана, которые планируют 10-летнюю стратегию interconnected проектов. Премьера назначена на 11 июля 2025 года, и от ее результатов зависит судьба всей франшизы DC Studios. В главной роли выступит 31-летний Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн.

Ставки для Warner Bros. Discovery особенно высоки на фоне $37 млрд долга компании после слияния 2022 года. Предыдущие пять фильмов DC — «Черный Адам», «Шазам! Ярость богов», «Флэш», «Синий жук» и «Аквамен и потерянное царство» — все провалились в прокате.