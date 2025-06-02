Сериал «Очень странные дела» получил тизер

В рамках фестиваля Tudum Netflix поделился сразу несколькими тизерами грядущих премьер, в том числе роликом пятого сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things, 18+) - одного из самых ожидаемых проектов 2025 года.

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Показ восьми эпизодов решили разделить на три части: первая выйдет 26 ноября, вторая - 25 декабря, третья - 31 декабря.

В насыщенном событиями и флэшбэками тизере мы вновь наблюдаем борьбу героев с порождениями "Изнанки" - параллельного мира, напрямую влияющего на городок Хокинс.

Сюжет шоу развернется через полтора года после финала четвертого сезона - в городе появятся военные, которые откроют охоту на Одиннадцать (Милли Бобби Браун).

К своим ролям вернулись актеры из прошлых сезонов: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Сэди Синк, Майя Хоук и другие.

За постановку сериала все так же отвечают Мэтт и Росс Дафферы.