Фильм Каннского фестиваля Dalloway выйдет в российский прокат

Компания Global Film выпустит в российский прокат психологический триллер Dalloway, представленный на 78-м Каннском кинофестивале в рамках программы "Полуночные показы". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

© Кадр из фильма

"Осенью 2025 года компания Global Film выпустит в российский прокат психологический триллер Dalloway, представленный на 78-м Каннском кинофестивале в рамках программы "Полуночные показы". <…> Режиссером ленты выступил Ян Гозлан", - сообщили в пресс-службе.

Кинокритик Егор Москвитин отметил, что картина является актуальной и выразительной.

"[Фильм] актуальный, потому что он исследует то, как изменился мир после пандемии, и то, как искусственный интеллект становится где-то союзником, а где-то противником человека. Выразительный он потому, что создает атмосферу научно-фантастического триллера, в котором группа артистов, художников, музыкантов, писателей, поэтов живет в благополучной резиденции посреди города, мучающегося от пандемии. И в этой резиденции искусственный интеллект становится своеобразным продюсером, менеджером, наставником для творческих личностей", - рассказал кинокритик ТАСС.

Москвитин отметил, что картина напоминает фильм "Мизери", где медсестра пытала писателя, чтобы он побыстрее писал, но в то же время это напоминает сериал "Черное зеркало", который описывает разные абсурдные последствия технического прогресса.

"Нельзя сказать, чтобы фильм был действительно удачным, но тем не менее, аудиторию научной фантастики он может увлечь", - резюмировал эксперт.

О фильме

Фильм расскажет о писательнице Клариссе, которая в поисках вдохновения отправляется в арт-резиденцию, управляемую искусственным интеллектом, и оказывается в смертельной ловушке. Главные роли в картине исполнили Сесиль де Франс ("Молодой Папа"), Ларс Миккельсен ("Карточный домик") и культовая певица Милен Фармер в роли искусственного интеллекта.