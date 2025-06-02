Режиссер «Пророка» объяснил успех фильма за рубежом

Режиссер Феликс Умаров связал успех фильма "Пророк. История Александра Пушкина" за рубежом с высоким уровнем картины, который не уступает иностранным лентам. Так Умаров прокомментировал ТАСС победу постера фильма на Golden Trailer Awards.

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«Для нас это классная победа, очень приятная. Мы рады, что зрители и профессиональное сообщество за рубежом продолжают высоко оценивать не только сам проект, но и промо-материалы к нему. Почему так происходит? Думаю, потому, что мы очень старательно работали над фильмом, и он не уступает в своем стиле зарубежным лентам. И так же тщательно и точно выстраивалась маркетинговая кампания по выпуску картины, включая работу над трейлерами и постерами»‎, — сказал Умаров.

Ранее стало известно, что трейлеры фильмов "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" Игоря Волошина номинированы на кинопремию Golden Trailer Awards. Награждение победителей состоялось 29 мая.

Трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" был номинирован на "Лучшую зарубежную драму" и "Лучшую зарубежную музыку", также картина удостоилась номинации "Лучший зарубежный постер".

О фильме

"Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре 3 февраля, это история жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто".

В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и другие актеры. Картина собрала в прокате более 1,2 млрд рублей.