Эксперт ответил, что может спасти сериал «Постучись в мою дверь в Москве»

Только ставка на хороший актерский состав поможет провальному проекту обрести вторую жизнь, заявил Роман Григорьев в беседе с НСН.

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Сериалы получают вторые сезоны, если только они достигают успеха, однако в случае с «Постучись в мою дверь в Москве» продюсеры могли сделать ставку на нового главного героя и решились исправить свои ошибки. Об этом в разговоре с НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о выпуске продолжения сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Это адаптация одноименного турецкого проекта, зрителей ждут еще 60 серий с новым главным героем и старым актерским составом. Первый сезон получил среднюю оценку на Кинопоиске 5,1, а рейтинг интереса к проекту по индексу «Кинопоиск Pro» был почти нулевой. Тем не менее, эксперт не уверен, что картина обречена на провал.

«Второй сезон снимают, если был успешным первый, а у "Постучись в мою дверь в Москве" очень нестандартная ситуация. Возможно, сейчас хотят исправить ошибки, и люди могли забыть, что им не понравилось. Это же турецкая идея, раскрученный бренд, поэтому, с точки зрения продюсеров, все могло быть не настолько провально. Это была такая проба пера. Может быть, второй сезон был уже запланирован, или его уже профинансировали заранее, поэтому уже взяли разгон и решили добить. Ставить может быть особо нечего, и производство не такое дорогое. Взвесили все плюсы и минусы и могли решить, что что-то закупать будет дороже, как и придумывать с нуля. А здесь можно дорезать остатки и красиво их выложить, иначе я просто не представляю», — отметил он.

Григорьев добавил, что проект мог сделать ставку на внешность нового главного героя, чтобы привлечь аудиторию.

«Если актеры не меняются, если не зацепил актерский состав в первом сезоне, и он же остается во втором, то это очень рискованный шаг для продюсеров и для онлайн-площадки, кто это будет транслировать. Такие проекты должны быть прибыльными, иначе зачем их снимать. Это же бизнес, а не фестивальное кино, где человек самовыражается творчески. Здесь все просчитано до начала съемок, есть договоренности с площадками, чтобы размещать это все в онлайн-кинотеатрах. Сериал продается еще до того, как его сняли. Они поменяли главного героя: одного русского на другого, который больше похож на турка. Наверное, хотят собрать кассу за счет более смазливого красавчика. Все надеются на Кирилла Дыцевича, но это только мои догадки», — заключил собеседник НСН.

В первом сезоне главную роль сыграл Никита Волков, СМИ сообщали, что он сам отказался сниматься в продолжении проекта.

Ранее редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в эфире НСН отметил, что российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» потеряла зрительский интерес из-за низкого качества картины.