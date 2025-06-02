Как себя показало российское кино весной 2025 года и чего ждать от лета

Фильм «В списках не значился» оказался серьезнее, чем «Т-34», «Кракен» шел к миллиарду 40 дней, а Соловью с Муромцем помешали недружественные «мультяшки».

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Главным кинособытием мая стало появление седьмого фильма, «взявшего» планку сборов в миллиард рублей в 2025 году. В эту компанию попал фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым. При этом самой успешной новинкой последнего весеннего месяца стала военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым.

От Петрова до Машкова: «Это не Форсаж»

9 мая Россия отметила 80-летие Великой Победы. При этом большого изобилия военных хитов зрители не увидели. По сути, единственной большой картиной этого жанра стал фильм «В списках не значился», вышедший на экраны 1 мая и заработавший на сегодняшний день 632 млн рублей.

Картина с Владимиром Машковым обошла по сборам самый кассовый военный фильм прошлого года «Воздух» Алексея Германа (502 млн рублей), но не дотянула до абсолютного чемпиона в этом жанре, «Т-34» Алексея Сидорова (2,2 млрд рублей).

«Многие, особенно с семьями идут в кинотеатры на что-то развлекательное. Военное кино смотрят, но, скорее всего, это будет советское кино и по телевизору. Либо это должно быть развлекалово - не фильм про войну, а форсаж на танках, типа "Т-34", а "В списках не значился" – это все-таки серьезное кино, и подавался он серьезно», — объяснил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

При этом главным триумфатором мая стал «Кракен», собравший миллиард на 40-й день проката. Фильм режиссера Николая Лебедева («Легенда №17») по сценарию все того же Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34») заработал в мае 578 млн рублей. Это превысило апрельские сборы картины (458 млн рублей), что позволило Александру Петрову вместе с мифологическим чудовищем войти в историю.

Кинокритик Александр Шпагин называл в беседе с НСН фильм «Кракен» миксом мастеров.

«Это замечательный оригинальный микс – наши военные силы и чудище. Алексей Сидоров – безусловно, мастер, обладающий культурой коммерческого кинематографа. На таких, как Николай Лебедев, мы должны молится. Именно с его "Легенды №17" начался наш хороший коммерческий кинематограф. Это первая культовая картина после "Брата-2", которая снова привлекла зрителей в кинотеатры. Петров, Гуськов, Гармаш – наш тренд, наши лучшие ребята. Думаю, это будет успешный проект», — попал в точку Шпагин.

Третье место по сборам в мае занял еще один апрельский фильм-миллиардер «Батя-2. Дед», добавивший в кассу 215 млн рублей. При этом в ТОП-5 попали еще две новинки: комедия «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым (164 млн рублей) и военный фильм «Группа крови» (135 млн рублей).

«Фильм "Группа крови" – нишевый проект. Он преодолел отметку в 100 миллионов рублей, что для картины такого уровня достаточно неплохие цифры. "В списках не значился" – действительно большое кино, по сути единственный мощный релиз, который выходил на дату празднования Дня Победы», — указал НСН на разницу член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

При этом народный артист России Никита Михалков включил в ТОП-3 фильмов, которые обязательно нужно посмотреть школьникам, «Группу крови» о судьбе детей в концлагерях.

Лило против Муромца: Мультяшки и «Дыра»

На этом майское изобилие закончилось. Сказка «Соловей против Муромца» (сборы 119 млн рублей) с Никитой Ефремовым не смогла повторить многочисленные успехи картин этого жанра, а спортивная драма «Финал» о победе российских волейболистов на Олимпиаде-2012 и вовсе заработала всего 83 млн рублей.

По мнению главного редактора портала «ПрофиСинема» Нины Ромодановской, провал «Соловья» мог быть связан с плохим маркетингом и параллельным выходом в ряде кинотеатров «пиратской» версии диснеевского фильма «Лило и Стич», который заработал в мире уже больше $330 млн.

«Фильму "Лило и Стич", безусловно, помог известный бренд. Так работает кинобизнес – бренды продвигают контент и наоборот. Disney грамотно работает со своей аудиторией, и сейчас мы наблюдаем шлейф этой работы, даже через несколько лет отсутствия. Аудитория оказалась более подготовленной к проекту "Лило и Стич", а не к "Соловью против Муромца". Наши продюсеры все-таки недорабатывают по маркетингу», — пояснила НСН Ромодановская.

Со своей стороны, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил НСН, что доля теневого проката в российских кинотеатрах сейчас не превышает 15%,

В ТОП-10 лучших новинок мая попал также российский мультфильм «Маракуда» (сборы 71 млн рублей), на который указывал НСН руководитель кинокомпании «СТВ» и соучредитель анимационной студии «Мельница» Сергей Сельянов.

Другой российский мультфильм «Ганзель и Гретель. Миссия "Спящая красавица"» заработал 51 млн рублей за 12 дней в прокате. В конце мая в официальный прокат в РФ также вышел самый кассовый мультфильм в мировой истории «Нэчжа побеждает Царя драконов», однако и он не впечатлил россиян (сборы за первый уикенд 27 млн рублей).

«Этот мультфильм все-таки глубинно китайский, он опирается на китайскую мифологию, которая близка китайскому народу. По такой же аналогии наши дети с удовольствием смотрят приключения трех богатырей в любой новой итерации. В нашей стране тяжело раскачать то, что чуждо, непонятно и не близко нашим детям. Кроме того, у "Нэчжи" слишком большой хронометраж для мультфильма: 2,5 часа – непосильная история для детей», — объяснил НСН член совета АВК Роман Исаев.

При этом лучший российский фильм 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Мужу привет» с Юлией Пересильд сумел собрать в кинотеатрах и вовсе мизерные 3 млн рублей.

В 2024 году киноиндустрия жаловалась на «жутчайший летний провал». В этом году впереди вновь зияет дыра, ведь следующего «миллиардера» ждут не раньше осени. Эксперты указывают в этой связи на выходящие в конце октября фильмы «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд и «Горыныч» с Александром Петровым.