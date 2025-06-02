Телеканал НТВ приступил к съемкам третьего сезона драмы «Тверская»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам третьего сезона остросюжетной драмы «Тверская» – «Тверская. Здесь и сейчас». В новых сериях Иван Соболев возвращается в Москву и начинает охоту за бандой гастролёров, которая выводит его на след их высокопоставленного покровителя. К своим ролям вернутся Иван Колесников и Лукерья Ильяшенко.

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Отомстив за убийство своей семьи Неретину и Липранди, Соболев (Иван Колесников) посчитал, что его миссия в Москве выполнена и вернулся в Новосибирск. Их пути с Луизой (Лукерья Ильяшенко) разошлись: Соболев никогда не хотел строить карьеру в столице, а Луиза отказалась ехать с ним в Сибирь.

Спустя два года после финала второго сезона ОВД «Тверская» живёт обычной жизнью. В самом центре Москвы происходит очередное громкое убийство, раскрытием которого занимаются Бондарев (Александр Красовский), Лазарев (Кирилл Запорожский), Лёвушка (Виталий Андреев) и новый эксперт ОВД Герда Веригина (Александра Розанова). Иван Соболев, идя по следу опасной банды грабителей-гастролёров, возвращается в Москву. Сыщик готов помочь бывшим коллегам в раскрытии криминальной текучки, а взамен просит их оказать содействие в поиске группировки и противостоянии высокопоставленным полицейским коррупционерам. Соболеву становится известно, что группировка действует под прикрытием не только влиятельного генерала, но и рядовых сотрудников МВД.

Иван Колесников:

«В третьем сезоне мой герой Иван Соболев столкнется с новыми трудностями, например, будет выяснять отношения с Луизой, но внутренне не поменяется. Сценарий сериала живёт, он трансформируется и нельзя предугадать, что нас ждёт. Точно будут экшен-сцены, но я к ним уже привык, они кажутся мне весёлыми, но не трудными. Из интересного: некоторые эпизоды мы снимали в красивой огромной съёмной квартире, исторически ценной. Как и предыдущие сезоны, новый захватит зрителей экшеном, юмором и интересным развитием событий. Надеюсь, что картина получится человеческой, с большим количеством шпионских историй, драк и погонь».

Пытаясь выяснить имя таинственного «Мориарти в погонах», сыщик начинает подозревать отца своей бывшей возлюбленной Луизы. Соболеву предстоит сложный выбор: чувства или закон? Несмотря на то, что Иван и Луиза расстались, он всё ещё к ней неравнодушен, но ситуацию усложняет ещё и внезапный приезд новоиспечённой невесты Соболева Анастасии (Ангелина Поплавская) из Новосибирска.

Лукерья Ильяшенко:

«Мою героиню Луизу ждут новые трудности в третьем сезоне, но на этот раз ей придётся решать всё самой, не полагаясь на помощь отца. Особенно важной для неё будет проверка чувств к Соболеву. Приезд его сибирской невесты поможет понять: что Луиза и Иван хотят от отношений и что на самом деле чувствуют друг к другу. И эти разбирательства будут длиться на протяжении всего сезона. Сцены, когда женщины делят между собой мужчину, для меня самые сложные, ведь важно показать объективную драму, без гиперболизации. Во время съёмок у меня случилась забавная ситуация. В один день мне нужно было прибежать с одних съёмок на другие, с Патриарших прудов на Софийскую набережную. Тогда проходил марафон, и улицы города перекрыли, мне пришлось бежать в сапогах на смену».

Съёмки сериала проходят в Москве и Московской области. В третий сезон войдёт 20 эпизодов.