Какой получилась последняя «Миссия невыполнима»

В российском параллельном прокате идет «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — предположительно, заключительный фильм про супершпиона Итана Ханта. На сей раз герою Тома Круза противостоит могучий искусственный интеллект, а на кону — существование всего человечества. Подробно о фильме — в материале «Ленты.ру».

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Сверхмощный искусственный интеллект под названием «Сущность» (в русском дубляже исходное Entity переводят созвучным словом «Интеллект») вот-вот захватит весь ядерный потенциал человечества. Идея компьютера заключается в организации апокалипсиса, из которого выжившие должны выйти обновленными и более сильными. Мировые правительства в ужасе, президент США (Анджела Бассет играет эту роль второй раз за год — после сериала «Нулевой день») обсуждает с кабинетом министров стратегию превентивных ударов по России и Северной Корее.

Дата выхода: 31 мая

31 мая Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Продолжительность: 2 часа 49 минут

2 часа 49 минут Режиссер: Кристофер МакКуорри

Кристофер МакКуорри В ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Анджела Бассет

Единственная надежда человечества — супершпион Итан Хант (Том Круз), который с остатками своей команды (Саймон Пегг и Винг Реймс) хочет «Сущность» уничтожить. Мешают этой цели не только бывший апостол «Сущности» Гэбриел (Эсай Моралес), но и родная американская разведка. Дело в том, что и Гэбриел, и правительство хотят поставить цифровой сверхразум себе на пользу. И для подчинения, и для уничтожения «Сущности» требуется исходный код, который с 2012 года хранится на затонувшей в Баренцевом море российской подлодке «Севастополь». Погружение — не первая и не последняя остановка Ханта на пути к финалу, который на сей раз развернется в небе над Конго.

Оригинальный сериал «Миссия невыполнима», как известно, выдержал семь сезонов (1966-1973), получил девять статуэток «Эмми» и три «Золотых глобуса». Идея реанимировать секретное шпионское телеподразделение в полнометражном формате — постмодернистский жест, абсолютно гармоничный для поп-культуры девяностых. Ироничный концепт включал в себя арт-мейнстримных постановщиков для каждого фильма, головокружительные сюжеты на грани пародии и обработку музыкальной темы от модных на тот момент рокеров. Для первого фильма мелодию Лало Шифрина переиграли Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший (ритм-секция U2), для второго — Limp Bizkit. Режиссерами стали Брайан де Пальма и Джон Ву соответственно. Звезде неоновых восьмидесятых Тому Крузу «Миссия» помогла переформатироваться под реальность, трепетавшую в преддверии миллениума.

Хищный образ с короткой стрижкой, придуманный для первого фильма серии, моментально стал культовым — в «Финальной расплате» на его счет даже есть завуалированная шутка.

После кризиса третьей и четвертой части, Круз волевым решением поменял репертуар своего шпионского шапито — место постмодернистских фокусов заняла старая добрая эквилибристика. Аранжировкой копившихся с детства каскадерских фантазий Тома занялся Кристофер МакКуорри, который стал постоянным режиссером франшизы. В новом тысячелетии в моду вошла новая искренность, и Круз со своими полетами на крыле самолета и прыжками со скалы на движущийся поезд вновь пришелся ко двору. Благодаря «Миссии» он приобрел статус спасителя кинотеатров, который с гордостью нес вплоть до недавнего времени.

Бюджет седьмой «Миссии» (с подзаголовком «Смертельная расплата») разросся до 291 миллиона долларов из-за пандемии, чтобы выйти в ноль немного не хватило (кассовые сборы составили 571,1 миллиона вместо необходимых 582). В итоге студия Paramount, ранее воодушевленная успехами второго «Топ Гана», потребовала от Круза решительных мер. Прямое продолжение седьмого фильма лишилось названия «Смертельная расплата 2», а было экстренно переформатировано. По мысли маркетологов, с такой финансовой моделью 400-миллионный фильм (!) может избежать финансового фиаско. Справедливости ради, пока результат (353 миллиона долларов) неутешительный. Подпортил эффектное прощание и Круз, который сообщил, что готов играть Итана Ханта еще, во всяком случае, лет двадцать — как Харрисон Форд Индиану Джонса. И заключительные сцены «Финальной расплаты» оставляют широчайший простор для реализации этой амбиции.

В то же время Круз и МакКуорри явно восприняли «Финальную расплату» как настоящий творческий вызов. В фильме есть не только трюки на дне морском и крыле биплана, но и своеобразная кульминация пройденного.

Сюжет «Финальной расплаты» выстроен таким образом, чтобы зритель вместе с героем понял, что схватка с Сущностью — точка, в которую уверенно вели подвиги из всех семи предыдущих фильмов. Маккуорри пользуется не только монтажными нарезками, но и возвращением на экран героев третьего плана из самого первого фильма. Ревизионистский запал сам собой частично воскресил и первоначальный дух франшизы: в «Финальной расплате» хватает экшна, но это вновь скорее триллер, чем боевик. Ну а постмодернистская игра заложена в самой концепции пересмотра тридцатилетней истории «Миссии».

Важно понимать, что «Финальная расплата» — это не столько часть бизнес-плана, сколько проект мечты, в чистом виде блажь. Предыдущий фильм не собрал нужной кассы, а Крузу в его возрасте все сложнее найти страховую фирму, чтобы исполнять трюки самостоятельно. При этом фантазия его не только не иссякает, а напротив, становится все более изобретательной — в планах вроде бы полет в космос.

Крузу, напомним, ровно через месяц исполнится 63, так что, учитывая неясные коммерческие перспективы, «Миссия» из безусловного хита проката переходит в разряд более или менее обаятельного высокобюджетного чудачества.

Можно было бы сказать, что первым в схватке Круза с реальностью пало правдоподобие, но с ним команда «Миссии» покончила лет десять назад — как раз в районе пятого фильма. От «Финальной расплаты» никто не ждал чего-то кроме новых трюков в исполнении 62-летней звезды, и тем удивительней, что напоследок «Миссия» предлагает что-то вроде если не завета, то злободневного высказывания.

«Смертельная расплата» лишь предложила Итану Ханту искусственный интеллект в качестве противника, оставляя его более или менее в пределах старого шпионского режима. В «Финальной расплате» речь идет уже о пугающем мире будущего, в котором о новом всемирном катаклизме библейских масштабов говорят уже открыто и неметафорически.

В том, что компьютер обязательно придет к рациональной необходимости истребления человечества (или, во всяком случае, его большей части), никакой новости нет — фантасты твердили об этом еще полвека назад. Однако в «Финальной расплате» несколько раз повторяется мысль, согласно которой все современные конфликты — результат деятельности ИИ и цифровизации вообще. Чтобы убедиться в целесообразности этой мысли, достаточно понаблюдать за эскалацией любого срача в соцсетях или дождаться комментариев к этому тексту. Про ИИ как источник ссор говорит Итан Хант, а Том Круз — противопоставляет объединяющую силу совместного кинопросмотра разобщающей энергии цифровых коммуникаций. И когда весь этот пафос просвечивает сквозь обертку идиотского шпионского боевика, не поддаться его простодушному обаянию практически невозможно.