В кинопарке «Москино» рассказали о съемках военной драмы

Недавно на российских телеэкранах состоялась премьера военной драмы «Операция «Карпаты» — 2» — некоторые сцены сериала были отсняты в городском кинопарке «Москино». Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в департаменте культуры столицы.

© Вечерняя Москва

Так, во время процесса создания картины были задействованы декорации «Центр Москвы», «Глухая деревня» и «Холмы».

Все натурные площадки, на которых снималась драма, находятся недалеко друг от друга. Благодаря этому у команды появилась возможность сэкономить время и уделить внимание съемочному процессу.

Одной из основных декораций стала ландшафтная площадка, на которой проложили серпантин. Общая площадь территории составляет 18 тысяч квадратных метров.

Впечатление от кинопарка «Москино» было крайне положительным, и оно лишь укрепилось со временем. Во время съемок больше всего запомнились сцены в локации с холмами. Очень фактурное и нетипичное для Москвы и области место, которое позволяет снимать интересные мизансцены, — цитирует слова второго оператора картины Дмитрия Лукьянова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, эпизоды шпионского детектива «Разящий луч» также были сняты в кинопарке «Москино». В фильме использовались натурные площадки «Питерский бар», «Витебский вокзал» и «Москва 1940-х годов».