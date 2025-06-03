Завершились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

Съёмки драмы "Здесь был Юра" - полнометражного дебюта режиссёра Сергея Малкина с Константином Хабенским в главной роли - завершились в Москве. Об этом сообщили в кинопрокатной компании "Вольга".

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Сценарий лауреата фестиваля "Короче" за короткометражный "Последний фильм о любви" основан на реальной истории, которая произошла с ним и его друзьями несколько лет назад.

По сюжету трое друзей-музыкантов из панк-группы на десять дней становятся опекунами дяди одного из них.

Роли в картине исполнили Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Даша Котрелева, Юлия Черепнина, Елена Моисеева и другие.

"В таком амплуа я еще не выступал. Мне показалось интересным пойти в разведку внутреннего мира именно этого персонажа, человека, который пойдет через весь фильм без слов. Ещё при первой встрече с Сергеем я обратил внимание на то, что он понимает, про что хочет снимать кино, и ещё не выйдя на площадку, чувствует энергию этого фильма. Он серьёзно задумывался над теми вопросами, которыми я ему задавал во время подготовки, и меня это понимание очень порадовало на съёмочной площадке", - рассказал Хабенский.

Дата премьеры будет объявлена позже.