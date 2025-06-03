«Грешники» Райана Куглера вышли онлайн

Сегодня фильм «Грешники» Райана Куглера вышел цифре. Фильм доступен в онлайне на Apple TV+, Amazon Prime Video и других зарубежных площадках.

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«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.

Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

Фильм за время проката собрал кассу в размере $ 350 млн при бюджете в $ 90 млн и с лихвой окупился.