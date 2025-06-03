Объявлены победители премии Gotham TV Awards 2025

Мини-сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV Awards 2025
Организаторы ивента Gotham Television Awards 2025 назвали лауреатов своей премии. В список вошли лучшие проекты первой половины 2025 года, среди которых выделился британский мини-сериал «Переходный возраст».
Так, шоу от Netflix получило сразу три главные награды: «Лучший мини-сериал», «Лучшая главная роль в мини-сериале» и «Лучшая второстепенная роль в мини-сериале». Лучшей драмой признали медицинское шоу «Больница Питт» от HBO, а за лучшую драматическую роль наградили Кэти Бейтс из «Мэтлока».
Лауреаты Gotham TV Awards 2025
- Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»
- Лучшая главная роль в мини-сериале — Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Лучшая второстепенная роль в мини-сериале — Оуэн Купер («Переходный возраст») и Дженни Слейт («Умираю, как хочу секса»)
- Лучший драматический сериал — «Больница Питт»
- Лучшая главная роль в драматическом сериале — Кэти Бейтс («Мэтлок»)
- Лучшая второстепенная роль в драматическом сериале — Бен Уишоу («Чёрные голуби»)
- Лучший оригинальный фильм на ТВ или стриминге — «Пи-Ви в роли самого себя»
- Лучшая актёрская работа в оригинальном фильме на ТВ или стриминге — Аарон Пьер («Ребел-Ридж»)
- Лучший нефантастический сериал — «Социальные исследования»
- Лучший комедийный сериал — «Студия»
- Лучшая главная роль в комедийном сериале — Хулио Торрес («Призраки»)
- Лучшая второстепенная роль в комедийном сериале — Пурна Джаганнатхан («Парни из Дели»).