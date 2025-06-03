Объявлены победители премии Gotham TV Awards 2025

Организаторы ивента Gotham Television Awards 2025 назвали лауреатов своей премии. В список вошли лучшие проекты первой половины 2025 года, среди которых выделился британский мини-сериал «Переходный возраст».

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Так, шоу от Netflix получило сразу три главные награды: «Лучший мини-сериал», «Лучшая главная роль в мини-сериале» и «Лучшая второстепенная роль в мини-сериале». Лучшей драмой признали медицинское шоу «Больница Питт» от HBO, а за лучшую драматическую роль наградили Кэти Бейтс из «Мэтлока».

Лауреаты Gotham TV Awards 2025