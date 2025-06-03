В России выйдет фильм «Чингис-Хан»‎, созданный ИИ

В России 26 июня стартует прокат фильма "Чингис-Хан", который позиционируется как первый полнометражный фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. А 6 июня в московском кинотеатре "Октябрь" пройдёт торжественная премьера.

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Фильм был создан российскими авторами с помощью программ искусственного интеллекта. В основе сюжета - одноимённая поэма Виктора Слипенчука 1964 года, рассказывающая о знаменитом монгольском полководце. Сын литератора Михаил Слипенчук стал генеральным продюсером проекта.

Режиссёр и продюсер - Кирилл Калашников. В производстве принимали участие студии "Зефир-Нейро" и "Новое время". Технологически производство опиралось на более чем 15 моделей искусственного интеллекта, диверсифицированных по аспектам творческого процесса: одни занимались пейзажами, другие - анимацией движений и так далее.

22 мая 2025 года на закрытии кинофестиваля AI Film Awards в Каннах "Чингис-Хан" получил специальный приз жюри в номинации "Лучший сверхдлинный фильм с использованием искусственного интеллекта".