Хореограф рассказал, каким будет Лжедмитрий в фильме «Самозванцы»

Ильдар Гайнутдинов рассказал НСН, что съемки в фильме дались ему непросто, поскольку он прежде всего танцовщик и привык выражать образ на сцене в движении без слов.

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Хореограф и танцовщик Ильдар Гайнутдинов, сотрудничающий с Большим театром, воплотил образ Лжедмитрия в фильме Марии Рейзен «Самозванцы». Мечта о власти стала для его персонажа кошмаром, об этом он рассказал специальному корреспонденту НСН, который побывал на пресс-показе ленты.

Картина, ранее представленная в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сочетает два исторических пласта. Действия сюжета разворачиваются на фоне исторических событий 3-4 октября 1993 года, также известные, как «Расстрел Дома Советов». Главная героиня, работающая журналисткой в «Телекомпании ВИD», пытается разобраться в обстоятельствах смерти известного режиссера и спасти его последний неоконченный фильм «Борис Годунов», который тот снимал по драме А.С. Пушкина. Гайнутдинов, сыгравший в фильме одного из героев классического произведения, отметил, что ему непросто далась работа над персонажем.

«В танцах ты молчишь, это немое искусство, ты не можешь что-то высказать словами. Поэтому наш эмоциональный диапазон по части речи достаточно необъемный. Когда мы брались за этот отрывок, было сложно, потому что все в стихах, но нужно было сделать максимально естественно, ближе к бытовому формату. Не хотелось делать это высокопарно и литературно. Мой герой очень многоступенчатый, если рассматривать не только из отрывка, а браться за персонажа, можно исходить из истории, как человека меняет стремление к власти. Его мечта становится неким кошмаром. Даже для съемок отрывка я долго готовился к роли, это было непросто», — рассказал он.

Картина появится в прокате с 5 июня. Ранее продюсер проекта и соавтор сценария Георгий Лордкипанидзе в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что каждого героя, представленного в картине в каком-то смысле можно назвать самозванцем. Он также подчеркнул, что творческая команда не стремилась представить зрителю оценку исторических событий.