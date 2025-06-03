В России выйдет комедийный боевик «Взвести курки»

Опубликованы локализованные трейлер и постер экшн-комедии "Взвести Курки" (18+) с Кристиной Риччи в одной из главных ролей.

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По синопсису киллер Рей умудрялся много лет быть примерным семьянином. Но как только Рей решил завязать с "профессией", на него, как водится, объявили охоту. Пришло время раскрыть правду жене - и вдруг оказалось, что и она хранила от мужа секреты.

Роль Рея исполнил Кевин Джеймс ("Правила съёма: Метод Хитча", "Король Квинса", "Одноклассники"), роль его супруги - Риччи.

Также в ленте сыграл Луис Гусман ("Управление гневом", "Мы - Миллеры", "Бесстыжие", "Уэнсдэй").

Режиссёр и сценарист - Эдвард Дрейк ("Заговор в Голливуде", "Преступный квест").

Премьера в России - 10 июля.