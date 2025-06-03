Вышел трейлер российской мистической мелодрамы «Приворот»

Канал ТВ-3 анонсирует мини-сериал "Приворот". Опубликован трейлер мистической мелодрамы.

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Главная героиня - Варя. Ей повезло: Варя занимается любимым делом, выходит замуж за любимого человека и мечтает о счастливом будущем. Но её собственная сестра, завистливая и циничная Алина, решает всё разрушить и прибегает к чёрной магии, чтобы увести мужа. Дальше начинается круговорот насилия.

Режиссёр - Пётр Смирнов.

В ролях: Валерия Бурдужа, Илья Акинтьев, Ксения Лукьянчикова и Алексей Анищенко.

Премьера - 8 июня в 19:15.