Джордж Мартин оценил режиссера фильма по игре Elden Ring

23 мая студия A24 анонсировала фильм по Elden Ring — экранизацией займётся культовый британский постановщик Алекс Гарленд, режиссёр «Падения империи» и «Аннигиляции». Он не просто поставит ленту, но и напишет для неё сценарий.

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Спустя некоторое время после анонса писатель и один из сценаристов оригинальной игры Джордж Мартин высказался по поводу экранизации. Создатель «Песни льда и пламени» коротко прокомментировал новость и заявил, что одобряет кандидатуру Гарленда.

«А24 — шикарная студия, а Алекс Гарленд — первоклассный режиссёр».

У фильму по Elden Ring пока нет даты выхода. Известно, что одна из главных ролей может достаться Киту Коннору, который уже снимался у Гарленда в фильме «Под огнём».