Первый канал покажет исторический детектив «Формула преступления»

Премьерный показ сериала «Формула преступления» стартует на Первом канале 14 июня 2025 года. Главную роль в многосерийном историческом детективе исполнила Алина Ланина, а ее напарником в расследовании загадочных убийств станет Андрей Горбачев, сыгравший роль участкового пристава Тараса Петровича Смолокурова. Также в проекте приняли участие Кирилл Иванов, Валерий Кухарешин, Константин Воробьев, Денис Синявский и др.

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Действие происходит в 1896 году в Санкт-Петербурге. Анастасия Ардашникова – первая женщина, получившая диплом юридического факультета Сорбонны, – возвращается из Франции на родину. Анастасия обладает широкими познаниями в передовых, практически неизвестных в России, методах расследования и полна надежд стать криминалистом.

Ее профессиональный пыл находит понимание далеко не у всех. Окружение Анастасии уверено, что она занимается несвойственным женщине делом, а первый же опыт столкновения с российской сыскной полицией в лице пристава Тараса Смолокурова обнаруживает, как далека Анастасия от отечественных реалий. Тарас – человек, не разбирающийся в криминалистических тонкостях, предпочитающий до всего доходить собственным чутьём, ногами или кулаками. Привычка смолоду тереться среди простого люда выработала у него уникальное умение находить подход к любому, даже самому трудному собеседнику.

На протяжении истории этому дуэту предстоит расследовать ряд таинственных преступлений. Не раз, проанализировав ход расследования, Тарас придет к выводу, что не все иноземные штучки бессмысленны. А Анастасия постепенно откроет для себя простую истину: не всякое преступление можно подогнать под идеальную формулу…

Съемки 32-серийного сериала велись на протяжении десяти месяцев в Санкт-Петербурге. Среди городских локаций – Петропавловская крепость, набережные рек Фонтанки и Мойки, улицы и дворы-колодцы Васильевского острова. Также команда проекта снимала в реальных интерьерах города на Неве: залах Дома юристов, фортификационных сооружениях в Кронштадте, всевозможных квартирах-музеях. На базе киностудии «Кинополис» по плану художника Александра Загоскина были выстроены два павильона общей площадью более 2000 квадратных метров, в которых расположились основные объекты сериала.

Режиссером-постановщиком и шоураннером проекта выступил Сергей Виноградов. Также в работе принимали участие режиссеры–постановщики Кира Ангелина и Станислав Мареев. Продюсер проекта – Андрей Тартаков.

Эфир в 18.20.