Рецензии на фильмы «Мой парень, манекен» и «Поле чудес»

В Великом Новгороде завершился второй фестиваль молодого кино «Новое движение». Рассказываем о двух наиболее зрительских фильмах из основного конкурса.

© Кадр из трейлера

«Мой парень, манекен»

Режиссёр: Дмитрий Николенко.

Дмитрий Николенко. В ролях: Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро и другие.

Анастасия Панова, Денис Никитин, Полина Шашуро и другие. Оценка: 5 из 10.

Первый полнометражный игровой фильм выпускника экономического факультета ВГИКа Дмитрия Николенко «Мой парень, манекен» ― это башкирская «Ночь в музее», но только в торговом центре и оживает там один лишь манекен. Художница Вика (Анастасия Панова) берётся за оформление этнографической лавки посреди уфимского ТЦ и находит там древнюю маску из сарматских легенд. Как только она надевает её на одиноко стоящий манекен, тот оживает парнем по имени Радмир (Денис Никитин). Как выяснится скоро, Радмир — сын владельца торгового мола (Камиль Ларин), а ещё он год назад бесследно пропал.

Ожившего Радмира может видеть только Вика. Для всех остальных — он обычный манекен, в который тот превращается с восходом солнца или при попытке покинуть ТЦ. Если бы не постоянные напоминания режиссёра о том, что всё связано со старыми сарматскими легендами, можно было бы подумать, что у девушки галлюцинации из-за, к примеру, опухоли мозга или каких-либо нарушений психики. Однако Дмитрий Николенко настойчиво метит в сторону инфантильной истории любви, пятясь от фольклора к ромкому.

В целом это кино уровня конкурса «Зимнего» (напомнило ленту «Танцуй, селёдка» оттуда с похожим концептом). Принцип работы маски особо не ясен (что будет, если её надеть на что-нибудь другое?). Однако именно с маской связаны лучшие моменты фильма: это рассказ мамы героини, археолога, о значении этого артефакта и вызванное этой сценой путешествие Вики по башкирским просторам. Без местного колорита вышло бы совсем грустно.

Картина «Мой парень, манекен» получила на фестивале специальный приз от кинопрокатной компании «Атмосфера Кино», означающий, что дистрибьютор выпустит эту картину в прокат. Даты релиза пока нет, зато у создателей уже есть планы на сиквел.

«Поле чудес»

Режиссёр: Анна Сичинская.

Анна Сичинская. В ролях: Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко и другие.

Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко и другие. Оценка: 5 из 10.

Дети кукурузы уже не те... Сейчас вся молодежь в телефонах сидит да ролики всякие пилит, но только не дети из фильма Анны Сичинской «Поле чудес». Эти ребята любят проводить время в кукурузном поле, где у них целый штаб в виде заброшенной лодки. Там они, возможно, как у Бена Зайтлина, представляют, что бороздят моря и океаны, сражаясь с пиратами и выслеживая клад. Впрочем, у создателей данного фильма фантазии хватило только на клад, который, согласно местной легенде, зарыт на этом самом поле с наполеоновских времён.

В чём, собственно, конфликт. Приезжает в этот дачный кооператив новая семья: избалованная городская девочка Катя (Ева Данилко), её мама-блогерша (Елена Лядова) и папа-бизнесмен (Денис Шведов). Последний тут не только по семейным делам. Он решил выкупить всё поле и построить там рынок. Местные дети, естественно, против. Они начинают вынашивать план, как прогнать чужаков.

Удивительная программа у фестиваля «Новое движение», где по соседству могут стоять драма про харассмент, тревелблог, ядрёное антикино и детская семейная лента, в которой Денис Шведов становится смурфиком в деловом костюме. К сожалению, никакие важные темы фильм не поднимает (либо пытается безрезультатно). Летние приключения детишек не столь увлекательны, остроумны и хоть сколько-то стилистически выразительны, как, например, в сериале «Любопытная Варвара». Отталкивают также многочисленные рекламные интеграции, карикатурные герои и глупые фразы вроде «Пробить по базе», которая звучит предсказуемо из уст мальчика в очках и с телефоном в руках.

Фильм выходит в российский прокат 5 июня 2025 года.