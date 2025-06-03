Культовый фильм «Терминатор 2: Судный день» вновь покажут в России

Компания "Иноекино" выпустит на большие экраны легендарный фантастический боевик Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgement Day).

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В кинотеатрах будет демонстрироваться 4К-реставрация картины.

Фильм, остающийся одним из величайших сиквелов в истории, стал важной вехой в развитии визуальных эффектов и идеальным образцом, оказав значительное влияние на современное кино и научную фантастику.

В прокате лента собрала более 520 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом 1991 года, и получила несколько престижных наград, включая премии "Оскар", BAFTA и "Сатурн".

Образы Т-800 (Арнольд Шварценеггер), Т-1000 (Роберт Патрик), Сары Коннор (Линда Хэмилтон) и её сына Джона (Эдвард Фёрлонг) приобрели поистине культовый статус.

Показы картины начнутся 14 августа 2025 года.