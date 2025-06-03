Расписание выхода криминального сериала «Высокий сезон»
Уже 11 июня состоится премьера сериала «Высокий сезон». Криминальный проект расскажет историю Миши и Ани, которые наслаждаются отпуском на солнечном побережье Вьетнама. В один момент прошлое девушки накрывает пару, как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, Аня исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и Okko. В день запуска покажут две серии, а финал состоится 24 июля.
Расписание выхода сериала «Высокий сезон»
- 1-я серия — 11 июня;
- 2-я серия — 11 июня;
- 3-я серия — 19 июня;
- 4-я серия — 26 июня;
- 5-я серия — 3 июля;
- 6-я серия — 10 июля;
- 7-я серия — 17 июля;
- 8-я серия — 24 июля.