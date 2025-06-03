Расписание выхода криминального сериала «Высокий сезон»

Уже 11 июня состоится премьера сериала «Высокий сезон». Криминальный проект расскажет историю Миши и Ани, которые наслаждаются отпуском на солнечном побережье Вьетнама. В один момент прошлое девушки накрывает пару, как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, Аня исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

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В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и Okko. В день запуска покажут две серии, а финал состоится 24 июля.

Расписание выхода сериала «Высокий сезон»