Опубликован трейлер комедии «Качели»

Авторы представили трейлер и постер новой комедии "Качели" с Сашей Бортич, Риналем Мухаметовым, Марусей Фоминой, Сашей Алябьевым, Ириной Апексимовой, Петром Федоровым и многими другими. Фильм от создателей сериалов "Псих", "Happy End" и "Балет" выйдет в прокат 26 июня 2025 года.

© Кадр из трейлера

Комедия рассказывает про то, как три девушки - в исполнении Саши Бортич, Маруси Фоминой и Надежды Игошиной - ищут своих непутевых, пропавших после бурной ночи парней, которых играют Риналь Мухаметов, Иван Фоминов и Саша Алябьев.

Той самой ночью парни встретили старого друга Веню (Гоша Токаев), которого не видели 8 лет. Веселье выходит из-под контроля, и парни отправляются в настоящий отрыв. Разгромленный бар, поездка на пати-заке и банька с ворами в законе обещают стать последним приключением в их жизни, потому что вернулся старый друг не с пустыми руками - за ним тянется шлейф непростых обязательств, в которые он намерен втянуть всю свою тусовку. У Вени есть всего сутки, чтобы исправить ситуацию, заложниками которой могут стать все его друзья.

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Отношения трех непохожих друг на друга пар изменятся в результате одной длинной ночи под саундтреки групп "Демо" и "Вирус", Михаила Круга и "Сектора Газа".