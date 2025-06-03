Вышел трейлер фильма «Большое смелое прекрасное приключение»

Студия Sony поделилась трейлером романтической фэнтези-драмы "Большое смелое прекрасное приключение" (A Big Bold Beautiful Journey), главные роли в которой исполнили Колин Фаррелл и Марго Робби, возвращающаяся в кино после двухлетнего затишья.

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По сюжету двое незнакомцев отправляются в необычное путешествие, стирающее границы между реальностью и фантазией - вместе им предстоит пережить важные моменты из своего прошлого, понять, как они оказались там, где находятся сейчас, и получить шанс изменить своё будущее.

В картине задействованы обладательница премии "Эмми" Фиби Уоллер-Бридж ("Индиана Джонс и колесо судьбы"), Хеймиш Линклейтер ("Бэтмен: Крестоносец в плаще"), Лили Рэйб ("Нежный бар"), Хлоя Ист ("Еретик") и Джоди Тёрнер-Смит ("Трон: Арес").

Режиссёр - Когонада ("После Янга", "Зеркала Бергмана", "Аколит").

Американская премьера фильма назначена на 19 сентября.