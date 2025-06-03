Режиссер назвал музыку Евгения Доги украшением кино

Народный артист СССР, композитор Евгений Дога умер 3 июня в возрасте 88 лет.

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Свои соболезнования выразили коллеги артиста.

«Замечательный мелодист»

Евгений Дога был выдающимся композитором и замечательным мелодистом, считает народный артист РФ Карен Шахназаров.

«Это большая потеря как для нашей музыкальной культуры, так и для культуры в целом. Евгений Дмитриевич внес огромный вклад в киноискусство. Сегодня есть много прекрасных фильмов с его музыкой. И эта музыка, действительно, украшала кино», — сказал он.

Шахназаров выразил свои соболезнования родным и близким композитора, а также всем, кто является поклонником его творчества.

«Невосполнимая утрата для Молдавии»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал смерть композитора невосполнимой утратой для музыки и народа республики.

«Это день траура для Республики Молдова. Такие композиторы, как Евгений Дога, рождаются так редко, и его утрата невосполнима для нашего народа, для искусства, для национальной музыки. Давайте сохраним его память, послушаем его гениальные произведения, прославленные на весь мир и помолимся за его душу, которая заслуживает всего самого лучшего в Царствии Божьем. Соболезнования семье и всем поклонникам Евгения Доги. Соболезнования всей стране», — отметил Додон.

«Творец гениальной национальной музыки»

Глава Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустам Абдуллаев рассказал, что хорошо знает и высоко ценит музыкальное наследие артиста.