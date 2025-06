Рецензия на фильм «Дожить до рассвета»

Хоррор "Дожить до рассвета" за месяц в прокате собрал почти 50 млн долларов, что при бюджете в 15 можно назвать неплохим результатом. После чего со средними показателями на агрегаторах Rotten Tomatoes (52%) и IMDb (5.8/10) фильм отправился покорять стриминги. Мы ознакомились с лентой и поделимся с вами своими впечатлениями о ней.

"Дожить до рассвета" - это экранизация одноименной игры, относящейся к жанру интерактивного кино. Получается "Это не петля. Это спираль", поэтому для анализа картины необходимо обязательно обозначить контекст.

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015 году в качестве эксклюзива консоли PlayStation 4 и стала однозначным хитом, так как предоставляла уникальный опыт. Сценарная основа была типичная для любого кинослэшера: разношерстная группа тинейджеров, загородный дом, связь пропадает, появляется маньяк и т.д. Зритель со стороны мог бы только орать на телевизор и закатывать глаза от тупости персонажей - как, мол, можно было додуматься идти по такому темному коридору или решить действовать порознь. Игра же предоставляла управление - вся ответственность за принятые решения возлагалась на самого геймера, заставляя того порой чувствовать уже себя тупицей, так как больше винить некого.

Это ключевой интерактивный элемент, которого кино лишено. Поэтому создателям экранизации игроизации жанра кинослэшеров пришлось как-то выкручиваться.

Если бы они сделали лобовой перенос сюжета, получилось бы примерно также уныло как в The Last of Us (18+).

Вместо этого от вселенной Until Dawn взяты только общие штрихи, на основе которых выстроена своя обособленная история.

Тут похожая группа юношей и девушек, почти такой же загородный дом, аналогичный клишированный маньяк и Петер Стормаре спустя 10 лет появляется в узнаваемом образе, из-за чего невольно не получается сдержать улыбку.

Но если игра стояла на принципах "эффекта бабочки", то фильм замешан на миксе из "Дня сурка" и "Пункта назначения". Сочетание очень интересное и обыграно изобретательно.

Только, к сожалению, повествование очень быстро скатывается к чертовщине и потусторонщине для объяснения природы загадочных событий. В оригинале этот аспект был лучше проработан - некая многослойность подразумевала для них рациональные обоснования, а не только мистику.

Забавно наблюдать и за характерами главных героев - тинейджеры как зеркало эпохи отражают, как сильно изменился мир за последнее десятилетие. В игре мальчишки и девчонки ехали веселиться в коттедж в глухомань с целями понятными и человеческими, никому не чуждыми. Молодежь нынешней итерации почти весь хронометраж гундит про важность поддержки друг друга, эмоциональную взаимопомощь, психологическую гигиену и прочие "соевые" разгоны.

В их попытках дотянуть до восхода солнца нытье отходит на второй план, и наблюдать за их потугами становится занятно.

С теми картами, что были на руках у авторов, у них получилось выжать максимум из концепции экранизации игроизации. Для самых ярых фанатов даже "пасхалку" с тогда еще почти ноунеймовым Рами Малеком оставили.

Все это очень интересно для человека играющего и в тему погруженного. Для геймеров рекомендация смотреть обязательная - просто в качестве примера непрямой адаптации, произведения "очень рядом" и "сильно по мотивам". Но широкой аудитории "Дожить до рассвета" настоятельно советовать смотреть уже не получится.