Сколько будет серий в сериале «Трансгуманизм Inc.»

Сериал "Трансгуманизм Inc." - экранизация одноимённого романа Виктора Пелевина - перенесёт на экран шесть новелл из книги. Об этом "Кинопоиску" сообщил режиссёр проекта Василий Бархатов.

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Каждая серия расскажет свою историю в собственной уникальной стилистике. По словам постановщика, начнётся сериал с новеллы про девочку Маню, во втором эпизоде покажут японского мастера Сасаки.

Кроме того, появится совершенно новая сюжетная линия, в которой будет показана история корпорации Transhumanism Inc. и её создателей. Бархатов отметил, что задумку "благословил издалека" сам Виктор Олегович.

Ранее режиссёр заявлял, что в сериале будет очень много компьютерной графики - это нужно для того, чтобы в полной мере передать мир цифрового будущего из первоисточника.

Сериал выйдет на "Кинопоиске", дата будет объявлена позже.