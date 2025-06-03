Опубликованы первые кадры сериала «Медленные лошади»

Пятый сезон сериала «Медленные лошади» стартует 24 сентября — первые кадры
Компания Apple раскрыла дату выхода пятого сезона шпионского сериала «Медленные лошади». Шоу с Гари Олдманом («Леон») вернётся в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 24 сентября с двух эпизодов. Финал сезона состоится 22 октября, после выхода шестой серии.
Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.
© Apple
© Apple
© Apple
© Apple
Сериал уже продлили на шестой сезон — ещё до выхода пятого. Его съёмки стартовали в начале года и завершились весной.