В России покажут драму «Сират»

В российский прокат выйдет фильм "Сират" (Sirat) испано-французского режиссёра Оливера Лаше ("И придёт огонь"), получивший Приз жюри минувшего Каннского фестиваля и ставший одной из самых обсуждаемых картин смотра.

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Картина была вдохновлена суфийской метафорой Сирата - моста, отделяющего жизнь от смерти, иллюзию от прозрения.

"Это не просто фильм - это кинематографическая одиссея, в которой внешнее путешествие становится зеркалом внутреннего", - отмечается в пресс-релизе компании "Иноекино".

По сюжету девушка Марина пропадает с рейва в марокканской пустыне. Её отец и брат отправляются в Северную Африку на поиски.

Роли в фильме исполнили Серхи Лопес ("Лабиринт фавна"), Бруно Нуньес, Стефания Гадда и другие. Дата премьеры будет объявлена позже.