Объявлен каст новой экранизации «Кэрри» Стивена Кинга

Актерский состав сериала «Кэрри» (Carrie) объявил 2 июня 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Как сообщает Deadline, главную роль – девочки-подростка Кэрри Уайт – в новой экранизации одноименного романа Стивена Кинга исполнит 21-летняя Саммер Хауэлл («Проклятие Чаки»).

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Саманта Слойан («Полуночная месса») сыграет мать Кэрри, Маргарет Уайт; Мэттью Лиллард («Пять ночей с Фредди») – директора школы Грэйла; Элисон Торнтон («Школьные духи») – Крис Харгенсен; Талия Дудек («Быть лучше: История Робби Уильямса») – Эмалин; Сиена Агудонг («Обитель зла») – Сью Снелл; Эмбер Мидфандер («Легион») – мисс Дежарден; Джози Тота («Буканьерки») – Тину; Артур Конти («Битлджус Битлджус») – Билли; Джоэл Улетт («Нэнси Дрю») – Томми.

Майк Флэнаган («Падение дома Ашеров», «Доктор Сон») является сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала, а также будет режиссировать отдельные эпизоды. Его постоянный партнер Тревор Мэйси также является исполнительным продюсером проекта, спродюсированного Amazon MGM Studios.

«Кэрри» описывается как переосмысление истории неудачливой старшеклассницы Кэрри Уайт, которая провела всю свою жизнь в уединении со своей властной матерью. После внезапной смерти отца Кэрри сталкивается с трудностями учебы в старшей школе, скандалом с издевательствами и появлением таинственных телекинетических способностей.

Ранее роман Кинг был адаптирован для большого экрана, в фильме Брайана Де Пальмы «Кэрри» 1976 года Кэрри сыграла Сисси Спейсек, а в ремейке 2013 года – Хлоя Грейс Морец.

О том, что сериале находится в разработке, стало известно еще в 2019 году.