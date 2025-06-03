Каким будет аниме «Дни Сакамото»

В июле 2025 года на Netflix выходит вторая часть аниме «Дни Сакамото» — истории про киллера, который остепенился и завел семью. Первая часть появилась в сети в начале года. Она собрала сдержанные отзывы, но уже сейчас можно сказать, что у сериала есть поклонники. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и дате выхода новых серий «Дней Сакамото», а также публикует трейлер к сериалу.

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Главное об аниме «Дни Сакамото»

Оригинальное название: Sakamoto Days.

Sakamoto Days. Жанр: анимация, комедия, боевик.

анимация, комедия, боевик. Страна: Япония.

Япония. Режиссер: Масаки Ватанабэ.

Масаки Ватанабэ. Дата выхода первой серии: 11 января 2025 года.

11 января 2025 года. Студия: TMS Entertainment.

TMS Entertainment. Где смотреть: Netflix (недоступен в России).

Netflix (недоступен в России). Количество серий: 11 — вышли, 12-я и больше анонсированы.

11 — вышли, 12-я и больше анонсированы. Рейтинги сериала: 7,2 из 10 на «Кинопоиске», 7,4 на IMDb.

«Дни Сакамото» — аниме-сериал по одноименной манге, которую написал и проиллюстрировал Юто Судзуки. Оба произведения рассказывают про профессионального киллера Таро Сакамото, который ушел на покой и остепенился, но вынужден снова взяться за оружие.

В отличие от серии фильмов «Джон Уик» с похожей завязкой, это история про ценность семьи, нормальной жизни и отношений с окружающими. В ней также есть сверхспособности вроде телепатии.

Netflix разделил первый сезон пополам — первая часть вышла зимой, вторая стартует летом. Для удобства в этой статье вторая часть будет названа вторым сезоном.

Дата выхода 2-го сезона

Продолжение аниме-сериала выйдет 14 июля 2025 года. В расписании выхода серий Netflix указал дату только для 12-го эпизода — он станет первым во второй части.

Первая часть выходила с 11 января по 22 марта, каждую субботу. Стриминг подтвердил, что и вторую часть будет выпускать по одной серии в неделю, что нетипично для этого сервиса — обычно все эпизоды он публикует разом. Графика выхода всех серий пока нет, их количество неизвестно.

Трейлер

Сюжет

Таро Сакамото когда-то был самым опасным киллером в Японии, а потом встретил свою любовь Аой, продавщицу в магазине. Он начал новую жизнь: женился, стал содержать магазинчик и располнел. Но вот годы спустя прошлое находит его, и Сакамото снова вынужден применить боевые навыки, чтобы защитить себя и близких.

Что было в первом сезоне

Таро Сакамото вместе с женой владеет небольшим магазином, у них есть дочь. Они ведут спокойную и обычную жизнь. Но однажды в магазин приходит Син Асакура — экстрасенс, который был учеником Сакамото-киллера. Син пытается уговорить Сакамото взяться за старое: он по-прежнему боготворит бывшего учителя и считает его лучшим в профессии, несмотря на набранный вес.

Когда Сакамото отказывается, босс Сина велит убить бывшего киллера, поскольку тот нарушил одно из правил их банды. Но Сакамото побеждает Сина, а потом предлагает ему остаться работать в магазине.

Другой сотрудницей становится Шаотан Лу, дочь члена Триад (китайских банд), которую Сакамото и Син спасли от преследования. Вместе они управляют магазином, попутно отбиваясь от нападений на Сакамото, за которого объявлена награда. Например, троице приходится противостоять кибернетически усиленным ассасинам и киллерам в жилетах-невидимках. Син использует свои телепатические способности, а Сакамото — навыки боя.

При этом Сакамото приходится следовать четкому правилу, которое установила его жена Аой: убивать людей нельзя, иначе она разведется и заберет дочь.

Преступников подсылает загадочный Икс (он же Слюр) — лидер организации, которая избавляется от участников японской ассоциации киллеров. К финалу первой части тайна личности Слюра остается не раскрытой — с этим противником Сакамото еще предстоит встретиться.

О чем будет второй сезон

Сакамото с товарищами по-прежнему управляет семейным магазином, а награду за его голову еще никто не получил. Вскоре он узнает, что в Японию приехала группа элитных наемников — отряд «Ордер». Сакамото решает избавиться от них, чтобы защитить свою семью и других невинных людей. К тому же среди целей «Ордера» оказывается он сам.

Персонажи

Таро Сакамото — главный герой, раньше был легендарным киллером, сейчас — хозяин «Лавки Сакамото». В прошлом выглядел как красавец с серебристыми длинными волосами, но к событиям аниме набрал вес и отрастил усы. Это не мешает ему оставаться самым опасным человеком в Японии, способным жвачкой остановить пулю и обезвредить врага с помощью ручки. В оригинале персонажа озвучил Томокадзу Сугита («Кайдзю № 8», «Лазарь»).

Син Асакура — бывший профессиональный киллер, который учился у Сакамото. Теперь работает в его лавке и помогает защищать людей от наемников. Обладает экстрасенсорными способностями и способен читать мысли. Озвучил Нобунага Симадзаки («Связанные», «Синяя тюрьма: Блю Лок»).

Шаотан Лу — дочь китайского бандита, входившего в Триады. Сакамото и Син спасли ее, после чего девушка присоединилась к ним и тоже начала работать в магазине. Героиню озвучила Аянэ Сакура («Дандадан», «Атака Титанов: Последняя атака»).

Аой Сакамото — жена Торо, не связанная с криминальным миром. Вместе с мужем содержит «Лавку Сакамото». Знает о его прошлом, но категорически не приемлет убийства. Персонажа озвучила Рози Окумура («В любви и глубокой воде»).

Хана Сакамото — дочь Торо и Айой. Девочке около шести лет. Озвучила Хина Кино («Великая небесная стена»).

Производство

Манга «Дни Сакамото» выходит с 2020 года в журнале Weekly Shōnen Jump. Отдельно издали уже 21 том. Это самая известная работа автора и художника Юто Судзуки — прежде он публиковал только ваншоты, то есть единичные выпуски с законченным сюжетом.

Сериал нарисовала анимационная студия TMS Entertainment — одна из старейших в Японии. Она известна по полнометражному мультфильму «Акира» (1988), аниме-сериалам «Доктор Стоун» и «Детектив Конан».

У «Дней Сакамото» две официальные озвучки на Netflix: на японском и английском языках. Для международного проката роль Таро Сакамото исполнил Мэттью Мерсер — известный актер озвучки, подаривший голос Леви Аккерману в аниме «Атака Титанов» и Леону Кеннеди в игре Resident Evil VI.

Отзывы и критика

Первый сезон сдержанно критиковали за среднее качество анимации и одинаковый дизайн второстепенных персонажей, особенно женских. В отзывах кинокритики указывали на то, что история развивается медленно, а комедийная составляющая слабее, чем заложено на уровне идеи.

При этом аниме хвалят — за то, что оно не воспринимает себя слишком серьезно: здесь есть самоирония и забавные сцены. Отмечают и химию между персонажами: Сакамото постепенно расширяет свою семью, между членами которой устанавливаются душевные отношения.

«Дни Сакамото» оценили те, кто устал от чересчур молодых протагонистов и обилия любовных линий, характерных для жанра сенэн. Для них история о мужчине средних лет со спокойной семейной жизнью стала своего рода комфортным сериалом — зритель знает, что Сакамото найдет способ победить, никого не убивая, и просто наслаждается действием и боями.

При этом у других персонажей нет ограничений на убийства. В сериале их много, и порой сочетание крови со смешными и милыми сценами выглядит слишком контрастным.