Фильм о последних годах жизни Джона Леннона покажут в РФ

Документальный фильм "Неизвестный Джон Леннон", посвящённый последнему десятилетию жизни основателя The Beatles, начнут показывать в российском прокате 9 октября 2025 года - в день 85-летия со дня рождения музыканта.

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Как сообщает кинопрокатная компания World Pictures, в картину вошли архивные материалы и редкие интервью. О выдающемся артисте будут говорить музыканты, журналисты и близкие друзья.

В начале апреля 2025 года режиссёр Сэм Мендес ("Красота по-американски") представил основной актёрский состав четырёх художественных фильмов о Ливерпульской четвёрке.

Опубликованы локализованные постер и трейлер.

Роль Леннона исполнит Харрис Дикинсон ("Плохая девочка"), Пол Мескал ("Гладиатор 2") станет Полом Маккартни, Джозеф Куинн ("Фантастическая четвёрка") перевоплотится в Джорджа Харрисона, Барри Кеоган ("Банши Инишерина") - в Ринго Старра. Производством займётся кинокомпания Sony Pictures.