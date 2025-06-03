Что известно о фильме «Авиатор»

Осенью в российский прокат выходит фильм «Авиатор» — экранизация одноименного романа писателя Евгения Водолазкина. В центре сюжета — советский авиаконструктор, который провел почти 100 лет в криокамере, а потом очнулся в современной России. Подробности о сюжете, съемках и актерском составе — в материале «Ленты.ру».

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«Авиатор»: главное о фильме

Год выхода: 2025.

2025. Страна: Россия.

Россия. Жанр: фантастика.

фантастика. Режиссер: Егор Кончаловский.

Егор Кончаловский. Сценаристы: Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович.

Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович. Продюсеры: Сергей Катышев, Илья Кривицкий, Юлия Перкуль.

Сергей Катышев, Илья Кривицкий, Юлия Перкуль. Оператор: Константин Панасюк.

Константин Панасюк. Композитор: Максим Фадеев.

Максим Фадеев. В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Николай Евстафьев, Иван Филиппов, Евгения Добровольская.

«Авиатор» — предстоящий фантастический триллер Егора Михалкова-Кончаловского, снятый по мотивам одноименного романа писателя Евгения Водолазкина.

Роман вышел в 2016 году и стал одним из самых ярких примеров современной русской литературы. Он вошел в шорт-листы премий «НОС», «Писатель XXI века» и Премии им. Аркадия и Бориса Стругацких, а также получил награду «Большая книга».

Дата выхода

Премьера «Авиатора» запланирована на осень 2025 года.

Фильм «Авиатор» выйдет в российских кинотеатрах 20 ноября 2025 года

Трейлер к фильму

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Сюжет

В конце 1920-х годов талантливого авиаконструктора Иннокентия Платонова ложно обвиняют в расправе над человеком и ссылают в Соловецкий лагерь, где он становится невольным участником эксперимента по крионике. Проходит почти 100 лет, и ученому Константину Гейгеру удается разморозить Платонова в своей частной лаборатории. Тот, разумеется, ничего не помнит и не понимает, кто он и где он. Воспоминания возвращаются обрывками: революция, аресты, лагеря, любимая женщина Анастасия, оставленная в прошлом.

Постепенно Платонов учится жить в новых реалиях, заводит знакомых, а также выясняет, что преступление, за которое он отбыл жестокое и незаслуженное наказание, до сих пор не раскрыто. «Авиатор» решает во что бы то ни стало разгадать тайну, но для этого герою сначала нужно вернуть себе память. Ему помогает жена Гейгера, психолог Анастасия, которая, как выясняется позже, как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную главного героя фильма.

Производство

Путь «Авиатора» к большому экрану начался еще в 2021 году. Изначально работу над сценарием вели драматурги и режиссеры Олег и Владимир Пресняковы, известные по пьесам «Изображая жертву» и «Терроризм». Сам Евгений Водолазкин, вообще-то не планировавший участвовать в проекте, подключился к нему после личной встречи с Пресняковыми.

Позже проект несколько раз менял команду: на одном из этапов режиссером был заявлен Данила Козловский; потом его место занял Егор Кончаловский. Сценарий окончательно сформировался под пером Юрия Арабова — признанного мастера интеллектуального кино, лауреата Каннского фестиваля за сценарий к фильму «Молох». К работе привлекли его ученика Олега Сироткина, а сам Водолазкин выступил соавтором.

«Сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий, — поделился писатель. — То, что убедительно выглядит в книге, совсем необязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали. Главное — чтобы сохранился смысл высказывания».

Съемки стартовали в январе 2024 года в Санкт-Петербурге и продолжились в Москве и на Соловецких островах — именно там по сюжету разворачиваются ключевые события. Воссоздание двух исторических эпох оказалось одной из самых трудоемких задач. За операторскую работу отвечал молодой кинематографист Константин Панасюк, выпускник ВГИКа, привнесший в проект свежий взгляд и визуальную пластичность. Музыку к фильму написал Максим Фадеев.

Фильм стал совместной продукцией кинокомпании КИНОТВ и медиагруппы «Красный квадрат» при участии Фонда Кино. Бюджет проекта составил более 500 миллионов рублей, а генеральным продюсером выступил Сергей Катышев.

Актерский состав

Главную роль — Иннокентия Платонова — исполнил Александр Горбатов, знакомый зрителям по фильмам «Ржев», «Сердце Пармы», «Тихий Дон» и сериалу «Секс. До и после». Образ профессора Гейгера воплотил Константин Хабенский.

«Согласно сюжету, на моего героя возлагается огромная ответственность, казалось бы, несовместимая с человеческой природой. С момента запуска научного эксперимента Гейгер сталкивается с целым рядом моральных дилемм, — рассказал Хабенский. — Для меня его история иллюстрирует противостояние двух человеческих начал: одно стремится к амбициозной цели, второе пытается сохранить личное счастье».

В фильме также снялись Ирина Пегова, Евгений Стычкин, Алексей Кравченко, Антон Шагин, Илья Коробко, Виталий Кищенко и Евгения Добровольская, для которой «Авиатор» стал одной из последних работ.

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