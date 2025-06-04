Десять главных сериалов июня

В первый месяц лета на телеэкранах появится масса интересного — от легких комедий до приключенческих триллеров, но наибольшее количество контента ждет любителей конспирологических детективов и криминальных экшн-сериалов. Боевик со звездой «Сверхъестественного» Дженсеном Эклзом, проект от ветеранов «Прослушки», возвращение Шварценеггера и финал «Игры в кальмара», российский проект о туристах во Вьетнаме и многое другое — в подборке лучших сериалов июня от «Ленты.ру».

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«Король гольфа» («Клюшка») / Stick

«Тед Лассо», подвинься — у Apple выходит новый сериал про спорт для ультрабогатых людей от сценариста «Ford против Ferrari» Джейсона Келлера. Оуэн Уилсон, звезда фильмов Уэса Андерсона, играет некогда успешного гольфиста, карьера которого пошла ко дну — а вслед за ней и личная жизнь. Пытаясь спасти свое положение, он берется тренировать юное дарование с большим потенциалом в исполнении Питера Дагера. В сериале, помимо вереницы знаменитых игроков в гольф, появятся Тимоти Олифант, Марк Мэрон и Джуди Грир. Режиссерами выступили Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис, стоящие за драмеди «Маленькое мисс Счастье».

Премьера — 5 июня на Apple TV+

«Засланец из космоса» / Resident Alien

Новая часть популярного комедийного сай-фая об инопланетянине, который поселился на Земле под личиной городского врача по имени Гарри Вандершпигель (Алан Тьюдик). Изначально пришелец планировал уничтожить планету, но земное гостеприимство сделало свое дело — теперь Вандершпигеля можно назвать скорее защитником Земли. Сериал снят по мотивам комиксов Питера Хогана и Стива Паркхауса, с момента премьеры в 2021 году вышло уже три сезона.

Премьера четвертой части — 6 июня на Syfy и USA Network, а также на Peacock спустя неделю

«Выcокий сезон»

Действие нового проекта от создателя «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова разворачивается во Вьетнаме, новой Мекке российского туризма, которая таит в себе немало опасностей. Миша и Аня, проводя в азиатской стране свой отпуск, даже не подозревают, через что им придется пройти. Прямо перед вылетом домой Аня отправляется на встречу с бывшим, которого считала погибшим, и пропадает без вести. Местная полиция разводит руками, а потому Миша берется за самостоятельные поиски, которые приводят его к Тао, состоящей в чине капитана Народной армии Вьетнама. Вместе они пытаются отыскать Аню. В главных ролях — Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный и Донг Ань Куинь.

Премьера — 11 июня в Okko и Start

«Фубар» / FUBAR

Великий Терминатор Арнольд Шварценеггер снова трясет стариной, играя экс-агента ЦРУ Люка, вынужденного вернуться к пыльной работенке ради близких. Дело в том, что родная дочь Люка пошла по отцовским стопам и стала секретным агентом. В сериале также снялись Моника Барбаро и Скотт Томпсон, а в новом сезоне к актерскому составу присоединится звезда «Матрицы» Керри-Энн Мосс. Шоураннером, как и ранее, выступил сценарист «Побега» и «Джека Ричера» Ник Сантора.

Премьера второго сезона — 12 июня на Netflix

«Дым» / Smoke

А вот этот криминальный детектив создан настоящими ветеранами жанра — проект от сценариста «Прослушки» Денниса Лихейна и режиссировавшего культовый сериал Джо Чапелла (а также от работавшего над «Рассказом служанки» Кари Скогланда) рассказывает о следователе по поджогам (Тэрон Эджертон) и детективе (Джерни Смоллетт), которые выслеживают серийных поджигателей. «Дым» основан на реальных событиях — а также на подкасте Firebug. В сериале также снялись Нтаре Мвине, Мишка Тебо и Адина Портер.

Премьера — 12 июня на Apple TV+

«Мы были лжецами» / We Were Liars

Сериал по мотивам молодежного романа Эрин Локхарт рассказывает о богатом, внешне идеальном семействе Синклеров, которые каждое лето проводят на частном острове. В одну из таких поездок пятнадцатилетняя Кэденс в результате травмы теряет память — и пару лет спустя пытается разузнать, что же приключилось с ней на том острове. В главной роли — Эмили Элин Линд («Воскресенья у Тиффани», «Вход в пустоту»). Режиссировали сериал Эрика Дантон («Тед Лассо») и Зинга Стюарт («Дэйзи Джонс и The Six»).

Премьера — 10 июня на Amazon Prime Video

«Железное Сердце» / Ironheart

Очередной супергеройский сериал Marvel посвящен хорошо знакомой по «Черной пантере 2» героине — юная Рири Уильямс (Доминика Торн), вундеркинд, изобретательница и фанатка Железного человека, возвращается со стажировки в Ваканде в родной Чикаго. Там она приступает к грандиозному проекту — созданию бронированного экзокостюма. Помогает ей в этом таинственный Капюшон (Энтони Рамос). В сериале также сыграли Саша Барон Коэн, Джим Рэш и Олден Эренрайк. Шоураннеркой выступила Чинака Ходж, работавшая над сериалами «Сквозь снег» и «Клуб полуночников».

Премьера — 24 июня на Disney +

«Медведь» / The Bear

Один из самых ярких и увлекательных сериалов прошлых лет возвращается уже с четвертым сезоном. «Медведь» режиссера Кристофера Сторера (работал над «Рами» и стендап-концертами Бо Бернема) рассказывает о мишленовском поваре (Джереми Аллен Уайт), оставившем работу в одном из лучших ресторанов Нью-Йорка ради того, чтобы возглавить закусочную ушедшего из жизни брата. Герой и его команда поваров затем открывают новый ресторан. К своим ролям вернутся Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс и Айо Эдебири.

Премьера четвертого сезона — 25 июня на FX и Hulu

Каждая секунда приближает нас к нему — криминально-конспирологическому экшену с Дженсеном Эклзом. Звезда «Сверхъестественного» играет детектива полиции Лос-Анджелеса, которого вербуют в засекреченную межведомственную спецгруппу после того, как неизвестные средь бела дня совершают расправу над сотрудником Министерства внутренней безопасности. Шоураннером выступил Дерек Хаас, ранее сотрудничавший над многочисленными проектами с культовым сценаристом Диком Вульфом («Закон и порядок», «ФБР», «Чикаго в огне»). В сериале также снялись Эрик Дэйн, Джессика Камачо и Богдан Ясински.

Премьера — 25 июня на Amazon Prime Video

«Игра в кальмара» / Squid Game

Пандемийный хит Netflix наконец подходит к концу — третий, финальный сезон «Игры в кальмара» расскажет, чем закончилось восстание игрока 456 (Ли Джон-джэ), который снова принял участие в опаснейшей игре с банком в миллионы иен. Вторая часть сериала окончилась на клиффхэнгере. Получится ли у шоураннера Хвана Дон-хека впечатлить мир еще один раз — узнаем в конце месяца!

Премьера третьего сезона — 27 июня на Netflix