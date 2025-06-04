Появились постеры с персонажами «Супермена»

Кинокомпания Warner Bros. выложила несколько свежих персональных постеров фильма «Супермен» Джеймса Ганна. На них попали сам Супермен, Зелёный фонарь, Орлица, Мистер Террифик, пёс Крипто и другие персонажи.

© Чемпионат.com

Постеры

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом, Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).