В работе находится экранизация известной хоррор-игры Phasmophobia

На сайте студии Kinetic Games появилась запись о том, что известную хоррор-игру Phasmophobia готовятся экранизировать.

Над фильмом по игре работает студия Blumhouse, выпустившая экранизацию Five Nights at Freddy’s, «М3ГАН», «Чёрный телефон» и другие ужастики, а также студия Atomic Monster и сама Kinetic Games. По словам Дэниела Найта, ведущего разработчика Phasmophobia, это сотрудничество станет для команды очень важным.

Мы с радостью официально объявляем о работе над экранизацией Phasmophobia — это важный момент для всей команды Kinetic и начало чего-то действительно захватывающего.

В Phasmophobia нужно в одиночку или с друзьями исследовать паранормальные локации и находить в них призрака. Для определения типа привидения нужно использовать различные инструменты вроде ультрафиолетовой лампы и пачек с солью.