Появился свежий постер фильма «Фантастическая четверка»

Появился свежий постер фильма «Фантастическая четвёрка». На нём можно увидеть всех главных героев, которые собрались вместе.

Сюжет расскажет, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус. Ещё в ленте появится другой злодей, Человек-крот.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

© Постер

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.