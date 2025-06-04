В России покажут драму "Сущность" с Бенедиктом Камбербэтчем
Мистическая драма "Сущность" (The Thing with Feathers) с Бенедиктом Камбербэтчем ("Финикийская схема") в главной роли выйдет в российский прокат осенью 2025 года. Об этом сообщила кинопрокатная компания World Pictures.
Сюжет, основанный на романе Макса Портера "Горе - это штука с перьями" (Grief Is the Thing with Feathers), рассказывает историю овдовевшего иллюстратора, оставшегося с двумя сыновьями. Мужчина, тяжело переживающий утрату супруги, начинает видеть чёрного ворона, сошедшего с его картин.
Картина делится на несколько частей, каждая из которых посвящена отдельному участнику действия, включая самого ворона, озвученного Дэвидом Тьюлисом ("Полное затмение", "Песочный человек").
Роли в фильме исполнили Джесси Кейв ("Чёрное зеркало"), Сэм Спруэлл ("Фарго"), Винетт Робинсон ("Точка кипения"). Режиссёр и сценарист - Дилан Саузерн ("Без обратного пути").
Впервые лента была показана в январе на Sundance Film Festival, российская премьера назначена на шестое ноября.