В России покажут драму "Сущность" с Бенедиктом Камбербэтчем

Мистическая драма "Сущность" (The Thing with Feathers) с Бенедиктом Камбербэтчем ("Финикийская схема") в главной роли выйдет в российский прокат осенью 2025 года. Об этом сообщила кинопрокатная компания World Pictures.

Сюжет, основанный на романе Макса Портера "Горе - это штука с перьями" (Grief Is the Thing with Feathers), рассказывает историю овдовевшего иллюстратора, оставшегося с двумя сыновьями. Мужчина, тяжело переживающий утрату супруги, начинает видеть чёрного ворона, сошедшего с его картин.

Картина делится на несколько частей, каждая из которых посвящена отдельному участнику действия, включая самого ворона, озвученного Дэвидом Тьюлисом ("Полное затмение", "Песочный человек").

Роли в фильме исполнили Джесси Кейв ("Чёрное зеркало"), Сэм Спруэлл ("Фарго"), Винетт Робинсон ("Точка кипения"). Режиссёр и сценарист - Дилан Саузерн ("Без обратного пути").

Впервые лента была показана в январе на Sundance Film Festival, российская премьера назначена на шестое ноября.