Милонов высказался об аналоге турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В России умеют снимать хорошее кино, потому не стоит опускаться до адаптации турецких сериалов, заявил НСН Виталий Милонов.

В российской киноиндустрии достаточно талантливых режиссеров и актеров, а адаптация турецких сериалов в России является шагом назад, допустил в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о выпуске продолжения сериала «Постучись в мою дверь в Москве», который является адаптацией одноименного турецкого проекта. Зрителей ждут еще 60 серий с новым главным героем и старым актерским составом. Первый сезон получил среднюю оценку на Кинопоиске 5,1, а рейтинг интереса к проекту по индексу «Кинопоиск Pro» был почти нулевой. Милонов же отметил, что российскому кинематографу не стоит опускаться до подобной риторики.

«С моей точки зрения, это все низкосортная чепуха. У нас умеют снимать кино, у нас хорошие актеры. Зачем нам вся эта непонятная риторика и непонятное обесценивание нашего кинематографа. Турецкие сериалы - шлак и помойка, их нужно выкидывать и ни в коем случае не показывать людям, чтобы у них не развивалось чувство дурновкусия», - подчеркнул он.

При этом собеседник НСН отметил, что к бразильским сериалам куда меньше вопросов, поскольку они честнее и ближе к российским культурным ценностям.

«Бразильские сериалы воспринимаются по-доброму, как некая экзотика и, честно говоря, не пользуются такой популярностью. К тому же бразильские традиционные отношения, как ни странно, ближе нам, чем турецкие. В бразильских сериалах нет такого бесправия одних и других, они почестнее, чем турецкие будут. Турецкие сериалы нечестные, к тому же качество игры там отвратительное, ни одного талантливого актера. Извините, но если он может себе побрить грудь и ходить с накачанным торсом, это не значит, что он актер», - заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания «Медиаслово» приобрела права на теленовеллу «Тайные истины» у крупнейшей бразильской компании Globo. Оригинальный проект занимает первое место по просмотрам среди всех теленовелл на крупнейшей бразильской платформе Globoplay. Новый российский сериал станет первой адаптацией бразильского формата. Ранее компании РФ покупали форматы в Аргентине, Мексике, Колумбии, Чили и Венесуэле, напоминает «Радиоточка НСН»