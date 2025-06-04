Стартовали съемки криминального сериала «Адвокаты»

Студии Kionfilm и Lookfilm объявили о старте производства сериала «Адвокаты». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в российских онлайн-кинотеатрах.

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Сюжет проекта расскажет историю Людмилы — лучшего адвоката фирмы «Юстасс» и одновременно худшего наставника на свете. Однажды её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, и теперь обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

Главные роли в сериале сыграют Екатерина Вилкова («Последний богатырь») и Эльдар Калимулин («Калашников»). Режиссёрами выступят Анна Пармас («Исправление и наказание») и Леонид Тележинский («Сеструха»).